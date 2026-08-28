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عربي-دولي

"درع أخيل"... اتفاقية استراتيجية مرتقبة بين اليونان وإسرائيل

Lebanon 24
28-08-2026 | 16:46
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درع أخيل... اتفاقية استراتيجية مرتقبة بين اليونان وإسرائيل
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تعتزم اليونان وإسرائيل توقيع اتفاقية استراتيجية بقيمة 3.1 مليارات يورو يوم الاثنين المقبل في تل أبيب، لبدء تنفيذ مشروع "درع أخيل" المتطور للدفاع الجوي والصاروخي، على أن يستغرق إنجازه كاملاً مدة 35 شهراً وفق جدول تسليم تدريجي.
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ويستهدف المشروع إنشاء شبكة دفاعية متكاملة ومتعددة الطبقات تربط منظومات "باتريوت" والطائرات المسيّرة الموجودة في القواعد اليونانية بالبر الرئيسي والجزر مع أنظمة دفاع جوي إسرائيلية الصنع، بدلاً من تشغيلها كمنصات منفصلة. وتتطلع أثينا ضمن المشروع إلى دمج أنظمة تشمل "سبايدر" قصير المدى، و"باراك إم إكس" متوسط المدى، و"مقلاع داود" المخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية والتهديدات بعيدة المدى.

ووفقاً لتقارير صحفية، ستتولى شركات صناعية يونانية تنفيذ أعمال ومشاريع بقيمة 700 مليون يورو من إجمالي قيمة العقد. ويأتي التوقيع عقب إقرار المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع في اليونان للمشروع، حيث أكد وزير الدفاع نيكوس ديندياس أن المنظومة ستدخل الخدمة تباعاً على مراحل خلال الفترة الزمنية المحددة.
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