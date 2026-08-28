"درع أخيل"... اتفاقية استراتيجية مرتقبة بين اليونان وإسرائيل

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تعتزم وإسرائيل توقيع اتفاقية استراتيجية بقيمة 3.1 مليارات يوم الاثنين المقبل في ، لبدء تنفيذ مشروع "درع أخيل" المتطور للدفاع الجوي والصاروخي، على أن يستغرق إنجازه كاملاً مدة 35 شهراً وفق جدول تسليم تدريجي.ويستهدف المشروع إنشاء شبكة دفاعية متكاملة ومتعددة الطبقات تربط منظومات "باتريوت" والطائرات المسيّرة الموجودة في القواعد بالبر والجزر مع أنظمة دفاع جوي إسرائيلية الصنع، بدلاً من تشغيلها كمنصات منفصلة. وتتطلع ضمن المشروع إلى دمج أنظمة تشمل "سبايدر" قصير المدى، و" إم إكس" متوسط المدى، و"مقلاع داود" المخصص لاعتراض الصواريخ الباليستية والتهديدات بعيدة المدى.ووفقاً لتقارير صحفية، ستتولى شركات صناعية يونانية تنفيذ أعمال ومشاريع بقيمة 700 مليون يورو من إجمالي قيمة العقد. ويأتي التوقيع عقب إقرار المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع في اليونان للمشروع، حيث أكد نيكوس ديندياس أن المنظومة ستدخل الخدمة تباعاً على مراحل خلال الفترة الزمنية المحددة.