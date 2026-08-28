أميركا وفنزويلا تتوصلان إلى اتفاق بشأن النفط يمتد إلى 100 عام!

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تحدثت صحيفة " " عن بعض بنود الاتفاق الذي توصلت إليه وفنزويلا بشأن ، وأعلنه على التوالي الرئيس الأميركي ، والرئيس الفنزويلية المؤقتة ديلسي .وبحسب الصحيفة، فإن الصفقة تمنح سيطرة على مشاريع نفطية تضم نحو ربع احتياطيات النفطية غير المستغلة، وتشمل 17 حقلا نفطيا فنزويليا تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لإنتاج النفط ونقله.وتنص الصفقة التاريخية على أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مالك في شركة نفطية مشتركة جديدة، ستملك عقودا تمتد لـ100 عام، في عدد من حقول النفط الفنزويلية.وستتوزع حصة الحكومة الأميركية في الشركة الجديدة بين ملكية الأسهم وضمانات لشراء النفط المنتج بسعر التكلفة، بهدف إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.وبحسب مصدرين مطلعين على المحادثات، سيتولى عبر "مكتب الاستراتيجي" الإشراف على تراخيص حقول النفط والمساعدة في تمويلها بفنزويلا.