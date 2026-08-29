في نيامي عاصمة النيجر.. هجمات منسقة وإطلاق نار

أفادت وكالات أنباء ووسائل إعلام، بسماع دوي انفجارات وإطلاق للنار في مناطق من نيامي عاصمة النيجر
، دون وجود معلومات رسمية حتى الآن.
وكالة رويترز
نقلت عن شهود، بسماع دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات سُمع في مناطق من نيامي في وقت مبكر من فجر السبت.
وسمعت أصوات الانفجارات حول "مطار ديوري هاماني" الدولي بالمدينة، وقرب من القصر الرئاسي
، مع سماع تبادل كثيف لإطلاق النار.
وقال الصحفي والمراسل المختص في النزاعات بالمغرب العربي والساحل الإفريقي، الخليل
ولد أجدود، إن ما يحدث "هجوم إرهابي"، إذ حاولت جماعة مسلحة متطرفة اقتحام "القاعدة
العسكرية 101"، قرب مطار نيامي، حيث كانت تنتشر القوات الفرنسية
قبل انسحابها من النيجر.
وأوضح في تغريدات على صفحته في منصة "إكس"، أن مسلحين مدججين بالسلاح استهدفوا أيضا حواجز ونقاط تفتيش في محيط القصر
الرئاسي، ومبنى التلفزيون.
ونقل ولد أجدود عن مصادر في نيامي، أن أصوات الانفجارات توقفت بعد تمكن الجيش والأمن من التصدي للهجمات المنسقة.