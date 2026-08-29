في نيامي عاصمة النيجر.. هجمات منسقة وإطلاق نار

أفادت وكالات أنباء ووسائل إعلام، بسماع دوي انفجارات وإطلاق للنار في مناطق من نيامي ، دون وجود معلومات رسمية حتى الآن.وكالة نقلت عن شهود، بسماع دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات سُمع في ⁠مناطق من نيامي في وقت مبكر من فجر السبت.

وسمعت أصوات الانفجارات حول "مطار ديوري هاماني" الدولي بالمدينة، وقرب من ، مع سماع تبادل كثيف لإطلاق النار.وقال الصحفي والمراسل المختص في النزاعات بالمغرب العربي والساحل الإفريقي، ولد أجدود، إن ما يحدث "هجوم إرهابي"، إذ حاولت جماعة مسلحة متطرفة اقتحام " العسكرية 101"، قرب مطار نيامي، حيث كانت تنتشر القوات قبل انسحابها من النيجر.وأوضح في تغريدات على صفحته في منصة "إكس"، أن مسلحين مدججين بالسلاح استهدفوا أيضا حواجز ونقاط تفتيش في محيط الرئاسي، ومبنى التلفزيون.ونقل ولد أجدود عن مصادر في نيامي، أن أصوات الانفجارات توقفت بعد تمكن الجيش والأمن من التصدي للهجمات المنسقة.