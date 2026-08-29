"سنتكوم": غيرنا مسار 82 سفينة ضمن حصار إيران

Advertisement

أعلنت الأميركية "سنتكوم"، السبت، ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأميركية مسارها ضمن الحصار المفروض على إلى 82 سفينة، في أحدث حصيلة تكشفها لعملياتها البحرية في المنطقة.وقالت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس"، إن قواتها غيرت، حتى 28 آب، مسار 82 سفينة تجارية، وعطلت 3 سفن، كما صعدت على متن سفينتين أخريين "لضمان الامتثال" للحصار الأميركي.وأرفقت القيادة الأميركية منشورها بصورة لأحد أفراد البحرية الأميركية أثناء المراقبة على متن المدمرة "يو إس إس جون " (DDG-53)، التي قالت إنها تبحر في مياه المنطقة ضمن مهمة تطبيق الحصار على إيران.ولم تكشف "سنتكوم" في المنشور عن أسماء السفن التي غيرت مساراتها أو جنسياتها وحمولاتها، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن السفن الثلاث التي قالت إنها عطلتها أو عمليتي الصعود على متن السفينتين.