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عربي-دولي

"سنتكوم": غيرنا مسار 82 سفينة ضمن حصار إيران

Lebanon 24
29-08-2026 | 01:05
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، ارتفاع عدد السفن التجارية التي غيرت القوات الأميركية مسارها ضمن الحصار المفروض على إيران إلى 82 سفينة، في أحدث حصيلة تكشفها واشنطن لعملياتها البحرية في المنطقة.
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وقالت "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس"، إن قواتها غيرت، حتى 28 آب، مسار 82 سفينة تجارية، وعطلت 3 سفن، كما صعدت على متن سفينتين أخريين "لضمان الامتثال" للحصار الأميركي.

وأرفقت القيادة الأميركية منشورها بصورة لأحد أفراد البحرية الأميركية أثناء المراقبة على متن المدمرة "يو إس إس جون بول جونز" (DDG-53)، التي قالت إنها تبحر في مياه المنطقة ضمن مهمة تطبيق الحصار على إيران.

ولم تكشف "سنتكوم" في المنشور عن أسماء السفن التي غيرت مساراتها أو جنسياتها وحمولاتها، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن السفن الثلاث التي قالت إنها عطلتها أو عمليتي الصعود على متن السفينتين.
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