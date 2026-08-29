بعد كارثة الفيضانات.. نيبال تطلب دعماً فنياً من الهند والصين

Advertisement

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في نيبال إلى 626 قتيلاً، فيما طلبت كاتماندو دعماً فنياً ومتخصصاً من والصين لمواجهة تداعيات الكارثة، خصوصاً في المناطق التي دمرت فيها الجسور وشبكات النقل والاتصالات.وقال النيبالي شيشير خانال، في تصريحات لوكالة " "، إن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن إلى مساعدة أجنبية في عمليات البحث والإنقاذ العامة، لكنها بحاجة إلى خبرات لا تتوفر لديها بالقدر الكافي للتعامل مع بعض الجوانب المعقدة للكارثة.وجاء طلب المساعدة بعد الانهيار الجليدي الذي وقع الأربعاء، وأطلق سيولاً ضخمة من الصخور والجليد والطين والحطام عبر شبكة من أنهار على الحدود بين نيبال والتبت.وأسفرت الكارثة عن سقوط مئات القتلى على جانبي الحدود، فيما لا يزال أكثر من ألفي شخص في عداد المفقودين، ما يبقي حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والوصول إلى المناطق المعزولة.