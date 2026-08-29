ماذا جرى في الساعات الاولى من اغلاق مضيق هرمز؟ تقرير يكشف التفاصيل

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وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس" نشره مراسل الموقع رافيد، قال مسؤولان إسرائيليان إن تنكسيري كان وراء التحرك لإغلاق المضيق خلال الأيام الأولى من الحرب. كشفت معلومات جديدة عن كواليس إغلاق مضيق هرمز في بداية الحرب الأميركية ، إذ قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن القائد السابق للقوة البحرية في ، اللواء تنكسيري، أصدر أمراً بنشر ألغام بحرية داخل الممر الدولي للسفن، في خطوة رفعت مستوى المواجهة وهددت حركة الطاقة العالمية.وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس" نشره مراسل الموقع رافيد، قال مسؤولان إسرائيليان إن تنكسيري كان وراء التحرك لإغلاق المضيق خلال الأيام الأولى من الحرب.

وخلال الساعات ال72 الأولى، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز وحذرت من أنها ستهاجم ناقلات تحاول عبوره. لكن خلف الكواليس، تقول مصادر أميركية وإسرائيلية إن تنكسيري أصدر أمراً أكثر خطورة تمثل في زرع ألغام داخل "نظام فصل حركة المرور"، وهو المسار الدولي الرئيسي الذي تستخدمه السفن لعبور المضيق.



ولم يعرض التقرير رداً إيرانياً على هذه الرواية، كما لم يقدم دليلاً مستقلاً يثبت أن تنكسيري أصدر الأمر شخصياً.



قتل بعد 3 أسابيع

وبحسب "أكسيوس"، قتل تنكسيري بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الحرب في غارة جوية إسرائيلية استهدفت عباس الإيرانية.



وأدت الهجمات الإيرانية على السفن، إلى جانب مخاطر الألغام، إلى شلل كبير في حركة الملاحة التجارية عبر المضيق، فيما قفز سعر خام برنت من نحو 72 دولاراً للبرميل عند بداية الحرب إلى مستويات وصلت إلى 126 دولاراً خلال الشهرين التاليين.