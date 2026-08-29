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إقتصاد

إقرار إيراني بـ"خسائر الاقتصاد".. تقرير يتحدث

Lebanon 24
29-08-2026 | 01:51
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إقرار إيراني بـخسائر الاقتصاد.. تقرير يتحدث
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أقر القادة الإيرانيون بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصراع مع الولايات المتحدة، ودعا المرشد الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد رئيس البلاد أن التجارة الخارجية تقلصت بنسبة 35 بالمئة بسبب العقوبات والحصار الأميركيين.
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ومع مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا بما وصفته بأنه "يوم النصر الاقتصادي".
وحذرت واشنطن من ضرورة قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت ‌عقوبات، رغم أن وزارة الخزانة لم تصل إلى حد فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران مثل الصين والهند، الأمر الذي كان من الممكن أن يكون له ‌تداعيات على الاقتصادين الأميركي والعالمي.

وتزيد هذه الحملة ‌الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإيراني من جراء الحرب، ⁠حيث بلغ معدل التضخم السنوي 66 بالمئة خلال شهر تموز الماضي.

ودعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنا منذ إصابته في الهجوم الذي وقع يوم 28 شباط الماضي في بداية الحرب وأودى بحياة والده المرشد السابق علي خامنئي، الحكومة إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية.

وقال بيان مكتوب نسب إلى خامنئي: "ثمة حاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية المتعلقة بمعيشة ⁠الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق ‌السلع والخدمات".
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوسائل إعلام حكومية إن الصادرات والواردات الإيرانية تراجعت بنسبة تقارب 35 بالمئة، بسبب العقوبات الأميركية والحصار ⁠البحري المفروض على موانئ إيران.

لكنه أشار إلى أن طهران باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة ⁠سريان مذكرة التفاهم قصيرة الأمد التي وقعتها مع واشنطن في يونيو الماضي، عندما سمحت واشنطن بمبيعات النفط الإيراني.

وفي الوقت الذي تركز به الولايات المتحدة على حملتها للضغط الاقتصادي، سعى آخرون إلى إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد ⁠الرحمن آل ثاني إنه أكد خلال محادثات مع قادة إيرانيين في طهران، الخميس، على أهمية العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب، بما يعني حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

والجمعة وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المحادثات مع رئيس وزراء قطر بأنها "مبتكرة"، مجددا دعوته الولايات المتحدة إلى وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية على بلاده واستئناف المفاوضات.

وفي مضيق هرمز، أظهرت بيانات الشحن الأولية الصادرة الجمعة أن 7 سفن شحن فقط عبرت، الخميس، بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق، وأقل من المتوسط على مدى 10 أيام البالغ 15 سفينة.
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