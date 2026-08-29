بعد قصف حوثي.. إجلاء 120 صياداً من حنيش في اليمن

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وصل أكثر من 120 صياداً يمنياً إلى مدينة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد إجلائهم من ، غداة قصف نُسب إلى الحوثيين استهدف مرسى للصيادين، وأسفر عن إصابة 6 منهم واحتراق وتدمير 12 قارباً.وقال رئيس جمعية الصيادين في الخوخة، دوبلة، إن القصف وقع عند نحو الساعة الثانية والنصف من ظهر الخميس، واستهدف قوارب راسية في مرسى قرب ، مشيراً إلى وجود أكثر من 120 صياداً في الموقع.وأضاف أن الصيادين الذين جرى إجلاؤهم يعيلون نحو 150 أسرة، موضحاً أن تدمير القوارب حرم عدداً منهم من مصدر دخلهم الوحيد.