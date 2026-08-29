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عربي-دولي

بعد قصف حوثي.. إجلاء 120 صياداً من حنيش في اليمن

Lebanon 24
29-08-2026 | 01:56
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بعد قصف حوثي.. إجلاء 120 صياداً من حنيش في اليمن
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وصل أكثر من 120 صياداً يمنياً إلى مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد إجلائهم من جزيرة حنيش، غداة قصف نُسب إلى الحوثيين استهدف مرسى للصيادين، وأسفر عن إصابة 6 منهم واحتراق وتدمير 12 قارباً.
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وقال رئيس جمعية الصيادين في الخوخة، فؤاد دوبلة، إن القصف وقع عند نحو الساعة الثانية والنصف من ظهر الخميس، واستهدف قوارب راسية في مرسى قرب الجزيرة، مشيراً إلى وجود أكثر من 120 صياداً في الموقع.

وأضاف أن الصيادين الذين جرى إجلاؤهم يعيلون نحو 150 أسرة، موضحاً أن تدمير القوارب حرم عدداً منهم من مصدر دخلهم الوحيد.
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