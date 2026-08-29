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عربي-دولي

بسبب قبوله رشاوى.. سجن رئيس لمدة 5 سنوات

Lebanon 24
29-08-2026 | 02:38
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بسبب قبوله رشاوى.. سجن رئيس لمدة 5 سنوات
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صدر أمس الجمعة قرار سجن رئيس الإكوادور الأسبق لينين مورينو لـ 5 سنوات بعدما دانته محكمة بقبول رشاوى من شركة صينية مقابل مساعدتها في الحصول على عقد لبناء محطة طاقة.
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مورينو، الذي حضر النطق بالحكم، يبلغ من العمر 73 عاما ويعاني إعاقة جسدية تمنعه من المشي، وسيقضي العقوبة تحت الإقامة الجبرية.

وتمت إدانة مورينو كمشارك مباشر في مخطط الرشوة خلال فترة عمله كنائب للرئيس رافائيل كوريا.

كما أدينت زوجته وابنته وشقيقاه وصهره بالتواطؤ.

وصدر حكم بحق الزوجة والابنة بالسجن لمدة 30 شهرا، وأمرتهم المحكمة جميعا بسداد 3 أضعاف ما تلقوه بشكل غير مشروع خلال فترة 90 يوما.

يذكر أن مورينو ثالث رئيس إكوادوري سابق تصدر ضده أحكام بتهمة الفساد، رغم أنه خضع للمحاكمة بسبب جرائم قبل وصوله إلى الرئاسة.
 
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