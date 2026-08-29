هل يدرس وزير الدفاع الأميركي خوض سباق الرئاسة الأميركية في 2028؟

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بعدما قالت شبكة " " إنه ناقش الفكرة خلال الأشهر الماضية مع أصدقاء ومقربين منه، نفى الأميركي بشكل قاطع تقريراً أفاد بأنه يدرس خوض سباق الرئاسة الأميركية في 2028.ورد هيغسيث، السبت، على التقرير عبر منصة "إكس"، قائلاً إنه "كاذب 100%"، مضيفاً أن فريقه أبلغ الشبكة بذلك قبل نشر التقرير، قبل أن ينتقد اعتمادها على مصادر لم تكشف هوياتها.وأكد أن مهمته الوحيدة في الوقت الراهن تتركز على قيادة ، في محاولة لإغلاق باب التكهنات بشأن طموحاته السياسية بعد انتهاء ولاية .وكانت "NBC News" قد نقلت عن شخصين مطلعين على المحادثات قولهما إن هيغسيث وزوجته جينيفر طرحا خلال الأشهر القليلة الماضية، في أحاديث مع أصدقاء ومقربين، فكرة دخوله السباق الرئاسي عام 2028.ولم تبدأ التكهنات السياسية بشأن مستقبل هيغسيث مع تقرير "NBC" فقط. فقد أثارت زيارته إلى ولاية آيوا في وقت سابق من آب اهتماماً واسعاً، نظراً إلى المكانة التي تتمتع بها الولاية في سباقات الحزب لاختيار مرشحه للرئاسة.