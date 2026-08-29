في أميركا.. رصد إصابة جديدة بأميبا "آكلة للدماغ"

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تمكنت السلطات الصحية في من رصد إصابة مراهق أميركي بـ"نيغليريا فوليري"، وهي نوع من الأميبا النادرة التي تلتهم الدماغ وتوجد في المياه العذبة الدافئة، سبق أن أصابت طفلة وأدت إلى وفاتها في وقت سابق من شهر الجاري.وأكدت في الولاية، الخميس الماضي، أن المراهق الذي لم يُكشف عن هويته يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.ولم تقدم السلطات تفاصيل عن حالته الصحية، إلا أن الوزارة ذكرت أن "المرض يتطور بسرعة بمجرد ظهور الأعراض، ويؤدي عادة إلى الوفاة في غضون 5 أيام تقريبا".ولا يزال المسؤولون يجرون تحقيقات لمعرفة مصدر إصابة المراهق بالأميبا، إلا أن "نيغليريا فوليري" توجد في المياه العذبة الدافئة، بما في ذلك البرك والبحيرات والأنهار، وتنمو بشكل أفضل في المياه الساخنة، وفق مصادر طبية.وقالت وزارة الصحة في ولاية كارولينا الشمالية في بيان: "لا تسبب الأميبا المرض عند ابتلاعها، لكنها قد تكون قاتلة إذا دُفع الماء الملوث بها إلى الدماغ عبر الأنف، وهو ما قد يحدث عند القفز في الماء، أو الغوص، أو التزلج على الماء، أو غيرها من الأنشطة المائية".وأوضحت السلطات الصحية أن تشهد عادة أقل من 10 حالات إصابة سنويا بهذه العدوى، المعروفة أيضا باسم الأميبي الأولي.وأشارت الوزارة إلى أن الأعراض الأولى قد تشمل صداعا شديدا وغثيانا وقيئا وحمى، بينما تشمل الأعراض اللاحقة تيبس الرقبة ونوبات صرع وغيبوبة.