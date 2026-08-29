بدء عودة الدبلوماسيين الأميركيين إلى سفارات الشرق الأوسط

بدأ دبلوماسيون أميركيون وبعض أفراد عائلاتهم العودة تدريجياً إلى سفارات في ، وذلك بعدما صدرت في الأيام الأولى من حرب أوامر لكثير منهم بمغادرة مقار عملهم.

ورغم أن معظم السفارات لم تستأنف العمل بكامل طاقتها، إلا أن الأميركية رفعت هذا الأسبوع بعض القيود المفروضة على الموظفين.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، لا تعكس هذه التغييرات بالضرورة تحولاً في سياسة إدارة الرئيس الأميركي ترمب تجاه إيران، إذ تعود أساساً إلى الجوانب القانونية لسياسة الموارد البشرية، التي تحدد المدة التي يُسمح فيها للدبلوماسيين بالغياب عن مناصبهم مع استمرار تقاضيهم رواتبهم ومزاياهم الشخصية ومزايا عائلاتهم.

والجمعة، الذي صادف مرور ستة أشهر على حرب إيران، أعلنت سفارات الولايات المتحدة في قطر والكويت والبحرين السماح لأفراد عائلات الدبلوماسيين بالعودة، فيما يقتصر هذا الإجراء في البحرين والكويت على من تزيد أعمارهم على 18 عاماً. وفي وقت سابق من الأسبوع، سُمح لجميع أفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية بالعودة، وكذلك لعائلات الدبلوماسيين في اللذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً.