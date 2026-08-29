مصر وإيطاليا تبحثان خفض التوتر وأمن الملاحة

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عدداً من التطورات الإقليمية والدولية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
وشددا على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، وخفض حدة التوتر، وتجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد أمن واستقرار المنطقة أو يؤثر على أمن وحرية الملاحة.