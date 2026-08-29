مصر وإيطاليا تبحثان خفض التوتر وأمن الملاحة

بحث المصري بدر عبد العاطي، السبت، مع وزير الخارجية أنطونيو تاياني، عدداً من والدولية.

وقالت ، في بيان، إن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وشددا على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، وخفض حدة التوتر، وتجنب أي تصعيد عسكري قد يهدد أمن واستقرار المنطقة أو يؤثر على أمن وحرية الملاحة.