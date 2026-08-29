خلل جديد يربك مروحية ترمب

فقدت المروحية الرئاسية الأميركية "مارين وان" الاتصال بمراقبي الحركة الجوية في مطار ريغان الوطني للمرة الثانية هذا الشهر، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من إعلان مسؤولين فيدراليين إصلاح المشكلة.

ووقعت الحادثة الخميس، بينما كان يستعد للإقلاع من ساحة "إليبس" قرب . وحاول طاقم المروحية التواصل مع برج المراقبة قبل الإقلاع بثلاث دقائق، لكن المراقبين لم يسمعوا الرسالة، ما دفع طاقم مروحية أخرى إلى نقلها إليهم.

وبعد محاولات إضافية فاشلة، استعاد "مارين وان" الاتصال بالبرج فور إقلاعها، وتوجهت إلى قاعدة "أندروز"، حيث استقل "إير فورس وان".

وكانت المروحية قد واجهت مشكلة اتصال مماثلة في 4 آب، تزامنت مع إقلاع طائرة تابعة لـ"أميركان " من مطار ريغان. واقتربت الطائرتان حينها إلى مسافة 0.82 ميل أفقياً و700 قدم رأسياً، من دون أن تكونا في مسار تصادم.

وتفرض لوائح الفيدرالية على الطائرات التجارية الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 ميل أفقياً و500 قدم رأسياً عن أي مروحية تحلق قرب .