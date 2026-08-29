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عربي-دولي

خلل جديد يربك مروحية ترمب

Lebanon 24
29-08-2026 | 14:00
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خلل جديد يربك مروحية ترمب
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فقدت المروحية الرئاسية الأميركية "مارين وان" الاتصال بمراقبي الحركة الجوية في مطار ريغان الوطني للمرة الثانية هذا الشهر، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من إعلان مسؤولين فيدراليين إصلاح المشكلة.

ووقعت الحادثة الخميس، بينما كان الرئيس دونالد ترامب يستعد للإقلاع من ساحة "إليبس" قرب البيت الأبيض. وحاول طاقم المروحية التواصل مع برج المراقبة قبل الإقلاع بثلاث دقائق، لكن المراقبين لم يسمعوا الرسالة، ما دفع طاقم مروحية أخرى إلى نقلها إليهم.

وبعد محاولات إضافية فاشلة، استعاد "مارين وان" الاتصال بالبرج فور إقلاعها، وتوجهت إلى قاعدة "أندروز"، حيث استقل ترامب "إير فورس وان".

وكانت المروحية قد واجهت مشكلة اتصال مماثلة في 4 آب، تزامنت مع إقلاع طائرة تابعة لـ"أميركان إيرلاينز" من مطار ريغان. واقتربت الطائرتان حينها إلى مسافة 0.82 ميل أفقياً و700 قدم رأسياً، من دون أن تكونا في مسار تصادم.

وتفرض لوائح إدارة الطيران الفيدرالية على الطائرات التجارية الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 ميل أفقياً و500 قدم رأسياً عن أي مروحية تحلق قرب المطار.

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