الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين من حماس

أعلن الجيش ، السبت، مقتل عنصرين من حركة في غارة نفذها في شمال ، قائلا إنهما كانا يعملان على التخطيط لهجمات وإعادة بناء قدرات الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيلين هما هاني مزلوم، الذي وصفه بأنه قائد فصيل في قوة النخبة، وحسن حسن ديري، الذي قال إنه كان قناصا في الجناح العسكري لحماس.

وبحسب البيان الإسرائيلي، شارك الاثنان أيضا في تجارة وتوفير وسائل قتالية لعناصر الحركة.

وأضاف الجيش أن مزلوم وديري عملا خلال الفترة الأخيرة على الدفع بمخططات لاستهداف القوات والمدنيين الإسرائيليين، إلى جانب إعادة بناء قدرات حماس، معتبرا ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت ما وصفه بـ"تهديد فوري"، مؤكدا أن قوات ستواصل عملياتها في المنطقة وفق الاتفاق لإزالة أي تهديدات مماثلة.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس على الرواية الإسرائيلية.