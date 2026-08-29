الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين من حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل عنصرين من حركة حماس في غارة نفذها في شمال قطاع غزة، قائلا إنهما كانا يعملان على التخطيط لهجمات وإعادة بناء قدرات الحركة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيلين هما هاني عبد الحي فخري مزلوم، الذي وصفه بأنه قائد فصيل في قوة النخبة، وحسن زيدان حسن ديري، الذي قال إنه كان قناصا في الجناح العسكري لحماس.
وبحسب البيان الإسرائيلي، شارك الاثنان أيضا في تجارة وتوفير وسائل قتالية لعناصر الحركة.
وأضاف الجيش أن مزلوم وديري عملا خلال الفترة الأخيرة على الدفع بمخططات لاستهداف القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين، إلى جانب إعادة بناء قدرات حماس، معتبرا ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت ما وصفه بـ"تهديد فوري"، مؤكدا أن قوات القيادة الجنوبية ستواصل عملياتها في المنطقة وفق الاتفاق لإزالة أي تهديدات مماثلة.
ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس على الرواية الإسرائيلية.