خلال يوم واحد...كييف تحت الإنذار الجوي للمرة الثامنة

أعلنت السلطات إطلاق إنذار جوي في العاصمة للمرة الثامنة منذ بداية اليوم، وفق بيانات الخريطة التفاعلية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وأوضحت البيانات أن الإنذار السابق أُعلن عند الساعة 18:22 بتوقيت قبل إلغائه، فيما صدر إنذار جديد عند الساعة 19:37.

وامتدت التحذيرات إلى أجزاء من ، إضافة إلى مناطق تشرنيغيف وبولتافا وسومي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضربات الروسية الجوية والصاروخية على أهداف عسكرية ومنشآت حيوية في .