تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال يوم واحد...كييف تحت الإنذار الجوي للمرة الثامنة

Lebanon 24
29-08-2026 | 14:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خلال يوم واحد...كييف تحت الإنذار الجوي للمرة الثامنة
خلال يوم واحد...كييف تحت الإنذار الجوي للمرة الثامنة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت السلطات الأوكرانية إطلاق إنذار جوي في العاصمة كييف للمرة الثامنة منذ بداية اليوم، وفق بيانات الخريطة التفاعلية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وأوضحت البيانات أن الإنذار السابق أُعلن عند الساعة 18:22 بتوقيت موسكو قبل إلغائه، فيما صدر إنذار جديد عند الساعة 19:37.

وامتدت التحذيرات إلى أجزاء من منطقة كييف، إضافة إلى مناطق تشرنيغيف وبولتافا وسومي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضربات الروسية الجوية والصاروخية على أهداف عسكرية ومنشآت حيوية في أوكرانيا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو للمرّة الثامنة في البيت الأبيض للقاء ترامب
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال يوم واحد.. 31 توهجا على الشمس!
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق صفارات الإنذار في البحرين للمرة الخامسة
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية البحرينية: صفارات الإنذار تدوي في البحرين للمرة الخامسة
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:21:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التحول الرقمي الأوكرانية

وزارة التحول الرقمي

منطقة كييف

الأوكرانية

يوم واحد

أوكرانيا

موسكو

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-08-29
Lebanon24
16:30 | 2026-08-29
Lebanon24
16:15 | 2026-08-29
Lebanon24
16:00 | 2026-08-29
Lebanon24
15:51 | 2026-08-29
Lebanon24
15:40 | 2026-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24