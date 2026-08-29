خلال يوم واحد...كييف تحت الإنذار الجوي للمرة الثامنة

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أعلنت السلطات الأوكرانية إطلاق إنذار جوي في العاصمة كييف للمرة الثامنة منذ بداية اليوم، وفق بيانات الخريطة التفاعلية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وأوضحت البيانات أن الإنذار السابق أُعلن عند الساعة 18:22 بتوقيت موسكو قبل إلغائه، فيما صدر إنذار جديد عند الساعة 19:37.
وامتدت التحذيرات إلى أجزاء من منطقة كييف، إضافة إلى مناطق تشرنيغيف وبولتافا وسومي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الضربات الروسية الجوية والصاروخية على أهداف عسكرية ومنشآت حيوية في أوكرانيا.