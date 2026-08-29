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عربي-دولي

إنذار أمني يربك إقامة نجل نتنياهو في الولايات المتحدة

Lebanon 24
29-08-2026 | 15:15
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إنذار أمني يربك إقامة نجل نتنياهو في الولايات المتحدة
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بوجود "تهديد كبير" باستهداف يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دفع السلطات إلى إجلائه بشكل عاجل من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

وقالت الهيئة الرسمية إن الشاباك أكد أن تهديدًا كبيرًا باستهداف يائير نتنياهو كان قائمًا، وعلى إثره اتُّخذ قرار بإجلائه بشكل عاجل إلى إسرائيل.

وأضافت أن فريق الحماية الذي كان يرافق نتنياهو الابن لم يكن كافيًا للتعامل مع التهديد في حينه، ما استدعى الاستعانة بفريقين أمنيين كانا يرافقان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي وصل إلى مدينة نيويورك في التوقيت نفسه.

ولفتت إلى أن يائير نتنياهو نُقل سريعًا إلى المطار، وغادر إلى إسرائيل في الليلة نفسها.

ولم تحدد الهيئة طبيعة التهديد، لكن شبكة "نيوزماكس" الأميركية ادعت قبل أيام أن يائير نتنياهو كان هدفًا لمخطط اغتيال إيراني في خلال إقامته في جنوب ولاية فلوريدا، من دون تعقيب فوري من طهران.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون الأميركية قوله، إن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت في كانون الأول الماضي مخططًا إيرانيًّا لاغتيال نتنياهو الابن أثناء وجوده قرب مدينة ميامي.

ووفق التقرير، كان عملاء إيرانيون موجودين بالفعل في المنطقة ويراقبون تحركاته ومكان إقامته، قبل أن يُطلب منه مغادرة الولايات المتحدة فورًا والعودة إلى إسرائيل.

 

 
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