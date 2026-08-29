إنذار أمني يربك إقامة نجل نتنياهو في الولايات المتحدة

أفادت هيئة البث ، بوجود "تهديد كبير" باستهداف يائير ، نجل رئيس الوزراء ، دفع السلطات إلى إجلائه بشكل عاجل من إلى .

وقالت الهيئة الرسمية إن الشاباك أكد أن تهديدًا كبيرًا باستهداف يائير نتنياهو كان قائمًا، وعلى إثره اتُّخذ قرار بإجلائه بشكل عاجل إلى إسرائيل.

وأضافت أن فريق الحماية الذي كان يرافق نتنياهو الابن لم يكن كافيًا للتعامل مع التهديد في حينه، ما استدعى الاستعانة بفريقين أمنيين كانا يرافقان الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي وصل إلى مدينة في التوقيت نفسه.

ولفتت إلى أن يائير نتنياهو نُقل سريعًا إلى ، وغادر إلى إسرائيل في الليلة نفسها.

ولم تحدد الهيئة طبيعة التهديد، لكن شبكة "نيوزماكس" الأميركية ادعت قبل أيام أن يائير نتنياهو كان هدفًا لمخطط اغتيال إيراني في خلال إقامته في جنوب ولاية ، من دون تعقيب فوري من .

ونقلت الشبكة عن مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون الأميركية قوله، إن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت في كانون الأول الماضي مخططًا إيرانيًّا لاغتيال نتنياهو الابن أثناء وجوده قرب مدينة ميامي.

ووفق التقرير، كان عملاء إيرانيون موجودين بالفعل في المنطقة ويراقبون تحركاته ومكان إقامته، قبل أن يُطلب منه مغادرة الولايات المتحدة فورًا والعودة إلى إسرائيل.