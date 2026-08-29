عاصفة تضرب حمص.. أكثر من 20 خط كهرباء خارج الخدمة

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أعلنت السلطات السورية، انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة حمص وسط البلاد، إثر عاصفة جوية تتأثر بها البلاد منذ ظهر الجمعة.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن الشركة العامة لكهرباء حمص قولها إن العاصفة الجوية تسببت في خروج أكثر من 20 خطًا للتوتر المتوسط عن الخدمة.
وأوضحت الشركة أن ذلك أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق تلدو والمخرم وشين وتلكلخ وتدمر بريف حمص، إلى جانب مناطق أخرى في المحافظة.
وأضافت أن الورش الفنية تواصل أعمالها لمعالجة الأعطال وإعادة التيار الكهربائي تباعًا إلى المناطق المتضررة.
والأربعاء، حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، في بيان، من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، اعتبارًا من ظهر الجمعة وحتى مساء الاثنين، دون أن تحدد مناطق بعينها.