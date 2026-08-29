عاصفة تضرب حمص.. أكثر من 20 خط كهرباء خارج الخدمة

أعلنت السلطات ، انقطاع الكهربائي عن مناطق في وسط البلاد، إثر عاصفة جوية تتأثر بها البلاد منذ ظهر الجمعة.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن الشركة العامة لكهرباء حمص قولها إن الجوية تسببت في خروج أكثر من 20 خطًا للتوتر المتوسط عن الخدمة.

وأوضحت الشركة أن ذلك أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق تلدو والمخرم وشين وتلكلخ وتدمر حمص، إلى جانب مناطق أخرى في المحافظة.

وأضافت أن الورش الفنية تواصل أعمالها لمعالجة الأعطال وإعادة التيار الكهربائي تباعًا إلى .

والأربعاء، حذرت وإدارة السورية، في بيان، من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، اعتبارًا من ظهر الجمعة وحتى مساء الاثنين، دون أن تحدد مناطق بعينها.