تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب زيارة ترامب.. إعتراض 5 طائرات في أجواء هيوستن

Lebanon 24
29-08-2026 | 15:51
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بسبب زيارة ترامب.. إعتراض 5 طائرات في أجواء هيوستن
بسبب زيارة ترامب.. إعتراض 5 طائرات في أجواء هيوستن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعترضت مقاتلة أميركية من طراز F-16 خمس طائرات مدنية بعد دخولها منطقة جوية محظورة مؤقتًا فوق مدينة هيوستن، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمدينة، وفق قيادة الدفاع الجوي لأميكرا الشمالية (NORAD).

وأوضحت القيادة أن الطائرات انتهكت القيود الجوية التي فرضتها إدارة الطيران الفيدرالية، مشيرة إلى أنه جرى توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة المحظورة.

ودعت الطيارين إلى التأكد من إشعارات إغلاق المجال الجوي قبل الإقلاع، لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

وتأتي الواقعة في وقت تشدد فيه السلطات الأميركية الإجراءات الأمنية خلال تحركات ترامب، إذ سبق أن أفادت وسائل إعلام باستخدام منظومات دفاع جوي قصيرة المدى من طراز AN/TWQ-1 Avenger لحمايته أثناء ممارسته الغولف في نيوجيرسي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأردني: اعتراض 4 مسيرات دخلت أجواء المملكة
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"سنتكوم": القائد براد كوبر ينهي زيارة إلى الشرق الأوسط شملت 6 دول وحاملة طائرات
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة الأردنية: تحييد 5 طائرات مسيرة إيرانية
lebanon 24
Lebanon24
30/08/2026 02:21:43 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الطيران

دونالد ترامب

الفيدرالي

الشمالي

دونالد

التزام

الغولف

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-08-29
Lebanon24
16:30 | 2026-08-29
Lebanon24
16:15 | 2026-08-29
Lebanon24
16:00 | 2026-08-29
Lebanon24
15:40 | 2026-08-29
Lebanon24
15:30 | 2026-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24