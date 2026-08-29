بسبب زيارة ترامب.. إعتراض 5 طائرات في أجواء هيوستن

اعترضت مقاتلة أميركية من طراز F-16 خمس طائرات مدنية بعد دخولها منطقة جوية محظورة مؤقتًا فوق مدينة هيوستن، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي للمدينة، وفق قيادة الدفاع الجوي لأميكرا الشمالية (NORAD).

وأوضحت القيادة أن الطائرات انتهكت القيود الجوية التي فرضتها الفيدرالية، مشيرة إلى أنه جرى توجيهها بأمان إلى خارج المنطقة المحظورة.

ودعت الطيارين إلى التأكد من إشعارات إغلاق المجال الجوي قبل الإقلاع، لتجنب وقوع حوادث مماثلة.

وتأتي الواقعة في وقت تشدد فيه السلطات الأميركية الإجراءات الأمنية خلال تحركات ، إذ سبق أن أفادت وسائل إعلام باستخدام منظومات دفاع جوي قصيرة المدى من طراز AN/TWQ-1 Avenger لحمايته أثناء ممارسته في نيوجيرسي.