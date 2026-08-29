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عربي-دولي

تراجع قدرة إيران على استهداف السفن...تقرير يكشف

Lebanon 24
29-08-2026 | 16:15
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تراجع قدرة إيران على استهداف السفن...تقرير يكشف
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أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيين بأن الجيش الأميركي بات يسيطر فعلياً على معظم مناطق مضيق هرمز، في وقت تراجعت فيه قدرة إيران على استهداف السفن العابرة للممر المائي بدقة.

وحسب المسؤولين، أصابت الهجمات الإيرانية نحو 2% فقط من السفن التي عبرت المضيق خلال الشهر الماضي، فيما أصبحت الممرات الملاحية الرئيسية خالية من الألغام البحرية، وفق تصريحات قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر.

وأوضح كوبر أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة، ويبلغ قوامها نحو 50 ألف جندي، تواصل تأمين حركة الملاحة في المضيق، مشيراً إلى أن عمليات إزالة الألغام شاركت فيها وحدات من البحرية والقوات الخاصة، إلى جانب قوات جوية وبحرية ومشاة البحرية.

وأشار "أكسيوس" إلى أن واشنطن تسعى، بحلول منتصف أيلول المقبل، إلى توسيع المجرى الملاحي الرئيسي في مضيق هرمز بما يسمح بمرور نحو 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط اقتصادية متزايدة على إيران، إذ أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتراجع الصادرات والواردات بنسبة تتراوح بين 25 و35% خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار الحرب والعقوبات الأميركية.

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