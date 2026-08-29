دعا الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في مقابلة مع صحيفة " " ، إلى عدم التقليل من قدرة الشعب الروسي على تحمل المشاق الاقتصادية.

وشدد ستوب على أنه لا ينبغي أبدا الاستهانة بمدى ما يستطيع تحمله من صعوبات اقتصادية.

يذكر أن الرئيس الفنلندي، في تصريح سابق، قال إن ضربات نظام في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك الهجمات على مراكز "وايلدبيريز" اللوجستية، "تزيد من تكلفة الحرب على "، وبالتالي تُشكل "استراتيجية عسكرية معقولة من جانب " وتستدعي الدعم، حسب قوله.

وفي ردها عليه، أكدت المتحدثة باسم أن رئيس فنلندا انحدر كسياسي وإنسان بعد تصريحاته الداعمة للضربات على المنشآت المدنية في عمق روسيا.