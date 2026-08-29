فنلندا: لا تستهينوا بقدرة الروس على تحمّل الصعوبات

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دعا الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى عدم التقليل من قدرة الشعب الروسي على تحمل المشاق الاقتصادية.
وشدد ستوب على أنه لا ينبغي أبدا الاستهانة بمدى ما يستطيع الروس تحمله من صعوبات اقتصادية.
يذكر أن الرئيس الفنلندي، في تصريح سابق، قال إن ضربات نظام كييف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك الهجمات على مراكز "وايلدبيريز" اللوجستية، "تزيد من تكلفة الحرب على روسيا"، وبالتالي تُشكل "استراتيجية عسكرية معقولة من جانب أوكرانيا" وتستدعي الدعم، حسب قوله.
وفي ردها عليه، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رئيس فنلندا انحدر كسياسي وإنسان بعد تصريحاته الداعمة للضربات الأوكرانية على المنشآت المدنية في عمق روسيا.