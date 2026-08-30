توتر في الأفق.. مواجهة جديدة تلوح بين تركيا واليونان

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ونقلت صحيفة "معاريف" عن قسطنطينوس فيليس، الأستاذ المشارك في الكلية الأميركية في اليونان ومدير معهد الشؤون العالمية، قوله إن فترة الهدوء لم تُستغل لمعالجة الخلافات الجوهرية، بل سمحت للطرفين بتعزيز قدراتهما، ما عمّق الشكوك المتبادلة.وأوضح فيليس أن التوتر تصاعد مع شروع اليونان في ممارسة ما تعتبره حقوقاً لها بموجب قانون البحار، مقابل تمسك تركيا بخلافاتها بشأن ما تسميه "المناطق الرمادية" في بحر إيجة ومبدأ "الوطن الأزرق"، إلى جانب توسيع نطاق محمياتها البحرية.ويشكل التقارب بين اليونان وقبرص وإسرائيل عاملاً إضافياً في التوتر، إذ تنظر إليه أنقرة باعتباره موجهاً ضد مصالحها. وبحسب فيليس، فإن الخلاف يعكس بدوره تنافساً استراتيجياً متزايداً، فيما بات جزء من النخبة السياسية والعسكرية ينظر إلى تركيا باعتبارها " الجديدة" ومنافساً إقليمياً محتملاً.وفي المقابل، يبرز قلق يوناني من العلاقة المباشرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي ، والتي تمنح أنقرة، وفق فيليس، قدرة أكبر على إيصال موقفها إلى البيت الأبيض خلال أي أزمة محتملة مع أثينا.ويرى فيليس أن اليونان قد لا تتمكن من الاعتماد على كما في السابق، بسبب أزماتها الداخلية وعزلتها الدولية، داعياً أثينا إلى تعزيز تحركها داخل وإبقاء خيار العقوبات على تركيا مطروحاً.كذلك، دعا إلى توسيع المياه الإقليمية اليونانية جنوب كريت وفي المناطق التي جرى فيها ترسيم جزئي للحدود البحرية مع مصر، وتعزيز خفر السواحل والحضور اليوناني في البلقان والعلاقات مع الدول العربية والهند.ويخلص فيليس إلى أن التوتر بين أثينا وأنقرة لم يعد أزمة عابرة، بل يعكس واقعاً إقليمياً جديداً تتحرك فيه تركيا بثقة أكبر، مدعومة بعلاقة أردوغان المباشرة مع البيت الأبيض، في وقت قد تكون فيه إسرائيل أقل قدرة على مساندة اليونان.