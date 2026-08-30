كيف يستخدم "واتساب" لتمويل "داعش"؟

كشف تحقيق أجرته جهات أوروبية، عن استخدام مجموعات دردشة على تطبيق "واتساب" لتحويل مئات الملايين من اليورو نقدا حول العالم، بهدف تمويل تنظيمات إرهابية مثل "داعش"، ودعم الجريمة المنظمة، من دون أي أثر.



واستشهد التحقيق بمجموعة دردشة تضم 532 عضوا وتدعى "تجار الكبرى"، لترتيب تحويلات نقدية عبر الحدود، بما في ذلك إلى مدن بريطانية مثل برمنغهام ولندن.

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وفي إحدى الحالات، تم توجيه مدفوعات من بروكسل إلى مسلحين من تنظيم "داعش" في ، وفق تقرير لهيئة الإذاعة (بي بي سي).



كما عثرت شبكة الصحافة الاستقصائية التابعة لاتحاد البث ، التي تضم "بي بي سي"، على أدلة أوسع نطاقا تشير إلى استخدام أنظمة تحويل أموال مماثلة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات.



وكُشف عن مجموعة الدردشة، التي احتوت على أكثر من 82 ألف رسالة أرسلت بين أواخر شباط وكانون الأول 2022، لأول مرة من قاضي التحقيق البلجيكي فنسنت غيرا.



وقال غيرا إن عدد المعاملات كان "هائلا"، وأن الشبكة غطت "العالم بأكمله"، مضيفا أن القضية بدأت كتحقيق في تمويل الإرهاب، لكنها "لم تعد سوى قطرة في محيط المعاملات".