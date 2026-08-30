كيف تعاقب إيران معارضيها بالهاتف؟

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وأصبح الوصول إلى الخدمات المصرفية والحكومية والتأمين والخدمات القضائية، وحتى بعض الخدمات التعليمية، مرتبطًا برقم هاتف تم التحقق منه ورموز تُرسل عبر الرسائل النصية لمرة واحدة.



وبالتالي، فإن قطع شريحة الهاتف يمكن أن يحرم الإيرانيين من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية والحقوق المدنية. برز قطع شرائح الهاتف كإحدى الأدوات التي تستخدمها السلطات لمعاقبة المنتقدين وناشطي المجتمع المدني، مع تداعيات تتجاوز فقدان خدمة الهاتف المحمول، في ظل ارتباط عدد واسع من الخدمات الأساسية في البلاد برقم هاتف موثق، بحسب "راديو الحرة".وأصبح الوصول إلى الخدمات المصرفية والحكومية والتأمين والخدمات القضائية، وحتى بعض الخدمات التعليمية، مرتبطًا برقم هاتف تم التحقق منه ورموز تُرسل عبر الرسائل النصية لمرة واحدة.وبالتالي، فإن قطع شريحة الهاتف يمكن أن يحرم الإيرانيين من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية والحقوق المدنية.

من جانبها قالت الإيرانية دونيا راد إنها اكتشفت مؤخرًا عدم قدرتها على تجديد تأمين سيارتها، بعدما أصبح تسجيل العنوان إجراءً إلزاميًا عبر بوابة إسكان حكومية، وهي عملية تتطلب رمز تحقق عبر رسالة نصية لم تتمكن من استلامها.



وكتبت راد على منصة "إكس" أن قطع شرائح الهاتف أصبح خلال العامين أو الأعوام الـ3 الماضية أمرًا معتادًا إلى درجة أن الناس يتحدثون عنه بالطريقة نفسها التي يشتكون بها من حركة المرور أو الطقس، واصفة إياه بأنه "عقوبة تصل قبل توجيه أي اتهامات قانونية".



فيما قالت مهسا صفائي، وهي ميكانيكية سيارات تنشر محتوى على "إنستغرام"، إن شريحتها قُطعت قبل 3 سنوات بسبب ظهورها في مقاطع فيديو من دون غطاء للرأس وبأكمام قصيرة.



وقالت في مقطع فيديو: "هل سألتم ما الخطأ الذي ارتكبته؟ ما فعلته هو أنني كسبت لقمة عيشي بصدق".



كما تعرَّض أستاذ القانون الدستوري علي أكبر غورجي والصحفية سعيدة شفيعي لقطع شرائح هاتفيهما دون تحذير. وقال الاثنان إنهما عندما سعيا إلى رفع الحظر، طُلب منهما حذف منشورات تنتقد السلطات وكتابة 20 منشورًا تدافع عن "الجمهورية الإسلامية".