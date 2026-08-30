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بزي رياضي... رسالة جديدة من مادورو

Lebanon 24
30-08-2026 | 14:16
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انتشرت عبر حسابات الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة تعد أحدث ظهور له منذ اعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة حيث يحتجز في نيويورك، مرفقة برسالة وصفها بأنها "هدية صغيرة" لأحفاده والأطفال ومحبيه، ومشيراً إلى التقاطها في 25 حزيران.

وظهر مادورو في الصور بزي رياضي رمادي وحذاء أبيض، بينما تضمنت الرسالة المرافقة تأكيداً بأنّه وزوجته سيليا فلوريس يبعثان بعناقهما للشعب الفنزويلي، مع إبداء تمسكهما بإيمانهما بالله وبقوتهما وسط ظروف الاحتجاز.

يُذكر أن فلوريس أُلقي القبض عليها في 3 كانون الثاني وتواجه رفقة زوجها قضايا مرتبطة بتهريب المخدرات؛ إذ يواجه مادورو في نيويورك اتهامات بالتآمر لارتكاب أعمال إرهاب مرتبطة بالمخدرات واستيراد الكوكايين، وسط دفع ببراءته.
 
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير عن اتفاق نفطي بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الفنزويلية المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز يمنح واشنطن وصولاً واسعاً لاحتياطيات النفط الفنزويلية.
 
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