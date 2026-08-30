توتر في البحر... سفن حربية تركية تحدد مسارات للبحرية الإسرائيلية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية
نقلاً عن مصادر بأن سفناً حربية تركية اقتربت من قطع تابعة للبحرية الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط
وعمدت إلى تحديد مسارات بحرية لها، مما دفع البحرية الإسرائيلية إلى رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات محتملة.
ويأتي هذا التوتر الميداني على وقع أزمات سياسية متراكمة وتنافس متصاعد بين أنقرة تل أبيب
، لا سيما في الساحة السورية
، وتزامنًا مع الاستعداد لتوقيع صفقة دفاعية ضخمة بين إسرائيل
واليونان يوم الإثنين بقيمة 3.6 مليار يورو
؛ تتضمن توريد نظام دفاع جوي متعدد الطبقات إسرائيلي الصنع.
ويرى مراقبون أن هذه الصفقة الكبرى، التي تعكس تنامي التحالف العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، تحمل رسائل استراتيجية مباشرة إلى تركيا
، وتستهدف بشكل رئيسي مواجهة التفوق التركي
الملحوظ في مجال الطائرات المسيرة.