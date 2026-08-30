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عربي-دولي

قتيل و5 مصابين بإطلاق نار خلال حفل موسيقي في سويسرا

Lebanon 24
30-08-2026 | 16:38
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قتيل و5 مصابين بإطلاق نار خلال حفل موسيقي في سويسرا
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أعلنت الشرطة السويسرية، الأحد، مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل، بينهم مصابون بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار في مدينة آراو شمالي البلاد.

وقالت شرطة كانتون أرجاو إن عملية مطاردة أمنية لا تزال مستمرة، مطالبة المواطنين بتزويدها بأي صور أو مقاطع مصورة توثق الحادث، الذي وقع خلال حفل لموسيقى "التكنو" في مضمار للخيول.

وأفادت بأن إطلاق النار وقع بعد الساعة الثانية والنصف فجراً بقليل في منطقة "شاخن"، حيث كان يُقام حفل "أراور ريف"، فيما أظهر مقطع مصور سماع عدة طلقات متتالية.

وبحسب شهود، اعتقد الحاضرون في البداية أن الأصوات ناجمة عن ألعاب نارية، قبل أن يطلب أحدهم من الموجودين الانبطاح، فيما احتمى بعضهم خلف منصة منسق الموسيقى.

وشارك نحو 3500 شخص في الحفل الذي بدأ عصر السبت واستمر حتى فجر الأحد.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في مناطق واسعة من آراو، وعززت انتشارها في محيط المدينة، بمشاركة فرق إطفاء وإسعاف ووحدة للاستجابة للكوارث ومروحية عسكرية.

ولا تزال هوية مطلق النار وعدد المنفذين ودوافعهم مجهولة، فيما لم تعلن السلطات عن توقيف أي شخص حتى الآن.

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