إدارة ترامب توسّع ترحيل المهاجرين إلى دول إفريقية

وسّعت الأميركي خلال الأيام الماضية عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، إذ نقلت أكثر من 100 شخص من وإيران وكوبا ونيكاراغوا ودول أخرى إلى ثماني دول إفريقية، وفق وثائق حصلت عليها "سي بي إس نيوز".

وخلال 10 أيام، نفذت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ثلاث رحلات إلى بوروندي والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وإسواتيني وليبيريا ورواندا وسيراليون، رغم أن المرحلين لم يكونوا من مواطني هذه الدول.

وشملت العمليات أشخاصًا من نيبال وتركيا وفنزويلا، إضافة إلى أفارقة نُقلوا إلى دول لا ينحدرون منها.

وتعكس الرحلات تصاعد اعتماد إدارة على ترحيل المهاجرين إلى "دول ثالثة"، بعدما وافقت أكثر من 30 دولة على استقبال مرحلين من ، بينها كوستاريكا وبنما وباراغواي ودول إفريقية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن السلطات تبحث عن دولة آمنة لترحيل من يتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب عوائق قانونية.

ومن بين الحالات أفغاني يبلغ 24 عامًا، عُرف باسم خليل، رُحّل إلى إفريقيا الوسطى رغم حصوله على حماية قانونية تمنع إعادته إلى أفغانستان خشية تعرضه للاضطهاد.

وتثير السياسة تساؤلات بشأن سلامة بعض الدول المستقبلة، إذ تصنف الخارجية الأميركية جمهورية إفريقيا الوسطى ضمن أعلى مستوى لتحذيرات السفر بسبب العنف وانعدام الأمن.