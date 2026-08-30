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عربي-دولي

الأردن اعترضت 8 صواريخ اخترقت مجالها الجوي

Lebanon 24
30-08-2026 | 23:12
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الأردن اعترضت 8 صواريخ اخترقت مجالها الجوي
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أعلن الجيش الأردني، فجر الاثنين، اعتراض وتدمير 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للأردن، مؤكدا أنه تم التعامل معها بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات.
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وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر الاثنين (8) صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات، وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات.

وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية بمختلف تشكيلاتها، تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن، وصون سيادته، والحفاظ على أمنه واستقراره. (العربية) 
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