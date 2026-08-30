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إقتصاد

بهدف تشديد الضغط على إيران.. أميركا تخطط لفرض عقوبات أسبوعية

Lebanon 24
30-08-2026 | 23:22
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بهدف تشديد الضغط على إيران.. أميركا تخطط لفرض عقوبات أسبوعية
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كشف سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لفرض المزيد من العقوبات على إيران، متوقعاً فرض عقوبات ثانوية، أسبوعياً، في إطار تشديد الضغط على النظام الإيراني.
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جاءت تصريحات بيسنت، للصحفيين، قبيل اجتماعات "مجموعة العشرين" في آشفيل بولاية نورث كارولينا، حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من الاقتصادات العالمية الكبرى والنامية لحثهم على التعاون ضد إيران.

وقال بيسنت في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" إن "وزارة الخزانة تبحث فرض عقوبات على بنك آخر، هذا الأسبوع، وذلك في إطار تكثيف جهودها لعزل إيران اقتصادياً، لكنه لم يذكر اسم البنك المستهدف بالعقوبات الجديدة.

وأضاف بيسنت: "الأمر سيكون بمثابة عنف مالي إذا اضطررنا لذلك. نحن نُظهر للناس أننا نعرف هويتهم، وهم يدركون حقيقتهم، ويجب أن يتوقف هذا الأمر".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن بيسنت قوله إن من المرجح أن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك.

وتابع الوزير الأميركي: "سترون المزيد من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونخبر البنوك أنه من غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية أو أن تساعد النظام الإيراني". (إرم نيوز) 
 
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