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عربي-دولي

في صافيتا السورية.. مقتل مطلوب باشتباك أمني

Lebanon 24
31-08-2026 | 00:31
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أعلنت قيادة الأمن الداخلي السورية مقتل فراس عبد الكريم حمود، الملقب بـ"الخال"، خلال اشتباك مسلح أعقب مداهمة مكان اختبائه في مدينة صافيتا بريف طرطوس.
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وقالت القيادة إن العملية نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس، بعد رصد تحركات حمود وتنقله بين مناطق عدة وصولا إلى تحديد مخبئه.
وأضافت أن حمود بادر بإطلاق النار والاشتباك مع القوة الأمنية التي داهمت المكان، مما دفع عناصرها إلى التعامل معه وقتله خلال العملية.

ووفق البيان، كان حمود قد أطلق النار على عناصر الأمن قبل ثلاثة أيام، أثناء محاولة سابقة لتوقيفه، قبل أن يفر ويتمكن من الاختباء في صافيتا.

وقالت قيادة الأمن الداخلي إن حمود شغل سابقا منصب قائد القوات الخاصة في "الفرقة 25" خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، قبل أن يعرف حركيا باسم "فجر 3".

وأضافت أنه كان ينوب عن غياث دلا في قيادة مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق في منطقة الساحل السوري.

واتهمت السلطات السورية حمود بالتورط في عمليات تمرد مسلحة استهدفت مقرات حكومية، وأدت إلى مقتل عناصر من قوات الأمن والجيش واحتجاز آخرين، مشيرة إلى أنه تولى شخصيا مسؤولية التفاوض بشأن المحتجزين.

كما اتهمته بالسعي إلى تشكيل مجموعات مسلحة لاستهداف مقرات الدولة والمدنيين، من دون صدور تعليق مستقل على هذه الاتهامات.

ويُعد غياث دلا ضابطاً سابقاً في "الفرقة الرابعة"، وبرز اسمه بوصفه أحد قادة المجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق خلال أحداث الساحل السوري في آذار 2025.
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