في صافيتا السورية.. مقتل مطلوب باشتباك أمني

وأضافت أن حمود بإطلاق النار والاشتباك مع القوة الأمنية التي داهمت المكان، مما دفع عناصرها إلى التعامل معه وقتله خلال العملية.ووفق البيان، كان حمود قد أطلق النار على عناصر الأمن قبل ثلاثة أيام، أثناء محاولة سابقة لتوقيفه، قبل أن يفر ويتمكن من الاختباء في صافيتا.وقالت قيادة الأمن الداخلي إن حمود شغل سابقا منصب قائد القوات الخاصة في "الفرقة 25" خلال عهد الرئيس السابق ، قبل أن يعرف حركيا باسم "فجر 3".وأضافت أنه كان ينوب عن غياث دلا في قيادة مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق في منطقة الساحل السوري.واتهمت السلطات السورية حمود بالتورط في عمليات تمرد مسلحة استهدفت مقرات حكومية، وأدت إلى مقتل عناصر من والجيش واحتجاز آخرين، مشيرة إلى أنه تولى شخصيا مسؤولية التفاوض بشأن المحتجزين.كما اتهمته بالسعي إلى تشكيل مجموعات مسلحة لاستهداف مقرات الدولة والمدنيين، من دون صدور تعليق مستقل على هذه الاتهامات.ويُعد غياث دلا ضابطاً سابقاً في "الفرقة الرابعة"، وبرز اسمه بوصفه أحد قادة المجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق خلال أحداث الساحل السوري في آذار 2025.