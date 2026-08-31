أعادت سيناريو "كابوس زلزال طهران" للواجهة.. هزة ضربت إيران وهذه قوتها

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وبحسب التقرير الأولي لمركز العمليات الطارئة التابع لمنظمة الإغاثة والإنقاذ ، وقع الزلزال في الساعة 7:19 ، بالقرب من مدينة برديس وعلى عمق نحو 8 كيلومترات تحت سطح الأرض. وأفادت التقارير بأن مركز الهزة يقع على بعد نحو 12 كيلومتراً غرب برديس، فيما شعر السكان بالهزة في برديس وبومهن ولواسان وأجزاء من شرق طهران. أعلنت في محافظة اليوم الاثنين حالة الاستنفار في صفوف قواتها وقواعدها الإغاثية، عقب وقوع هزة بقوة 3.8 على مقياس ريختر في شرق المحافظة.وبحسب التقرير الأولي لمركز العمليات الطارئة التابع لمنظمة الإغاثة والإنقاذ ، وقع الزلزال في الساعة 7:19 ، بالقرب من مدينة برديس وعلى عمق نحو 8 كيلومترات تحت سطح الأرض. وأفادت التقارير بأن مركز الهزة يقع على بعد نحو 12 كيلومتراً غرب برديس، فيما شعر السكان بالهزة في برديس وبومهن ولواسان وأجزاء من شرق طهران.





وأفادت الرسمية "إرنا"، استناداً إلى أحدث التقارير المتاحة، بأن الهزة لم تسفر حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، فيما تواصل فرق الأحمر عملياتها في حالة تأهب. وعقب تسجيل الهزة في المناطق الشرقية للعاصمة، أعلن الطارئة في محافظة طهران حالة الاستنفار في فروع وقواعد ، فيما أُرسلت فرق تقييم ميدانية للتحقق من أوضاع المناطق المتأثرة وتحديد حجم الأضرار المحتملة.وأفادت الرسمية "إرنا"، استناداً إلى أحدث التقارير المتاحة، بأن الهزة لم تسفر حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، فيما تواصل فرق الأحمر عملياتها في حالة تأهب.

وأعادت الهزة تسليط الضوء مجدداً على المخاطر الزلزالية التي تواجه العاصمة الإيرانية. وتقع طهران في منطقة ذات نشاط زلزالي ملحوظ، وتحيط بها وتخترقها عدة صدوع نشطة، من أبرزها صدع شمال طهران، وصدع مشاء، وصدعا ري والجنوبي، وصدع كهريزك، والتي حددتها دراسات زلزالية كمصادر محتملة لزلازل قوية.



وأظهرت دراسات جيولوجية أن صدع شمال طهران قادر على إحداث زلازل تتراوح قوتها، وفق بعض التقديرات، بين 6.1 و7.2 درجات. كما أخذت دراسات تقييم المخاطر الزلزالية في العاصمة الإيرانية في الاعتبار عدة صدوع أخرى تحيط بطهران، من بينها مشاء وطالقان وكهريزك وري وبشوا.



ولا يرتبط حجم الخطر الذي تواجهه طهران بقوة الزلزال المحتمل فحسب، إذ إن الكثافة السكانية العالية، ووجود عدد كبير من المباني القديمة والهشة، إضافة إلى المنشآت الحيوية وصعوبة تنفيذ عمليات الإنقاذ في مدينة شديدة الازدحام، يمكن أن تضاعف من حجم أي كارثة محتملة.