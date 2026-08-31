بعد الهجوم على الإمارات.. موقف خليجي موحّد ورسالة من قرقاش

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دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف الإمارات، مؤكدًا تضامنه الكامل مع أبوظبي ورفض أي اعتداء يمس سيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها.
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وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، إن الاعتداءات الإيرانية تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي، مشددًا على أن أمن دول مجلس التعاون "كل لا يتجزأ"، وأن دول المجلس ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها.
وفي السياق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن حالة "اللاحرب واللاسلم" لا تشكل حلًا مستدامًا، معتبرًا أن سياسة استهداف دول الخليج والأردن أثبتت فشلها.
ودعا قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى حلول سياسية واقعية ومستدامة تتجاوز التصعيد، وتعيد الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم لم تنجح في وضع خريطة طريق عملية ومقبولة.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، اليوم الاثنين، التعامل مع طائرة مسيّرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران.