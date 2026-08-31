بعد الهجوم على الإمارات.. موقف خليجي موحّد ورسالة من قرقاش

دان لدول العربية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ، مؤكدًا تضامنه الكامل مع أبوظبي ورفض أي اعتداء يمس سيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها.

Advertisement

وقال للمجلس، جاسم محمد البديوي، إن الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي، مشددًا على أن أمن دول مجلس التعاون "كل لا يتجزأ"، وأن دول المجلس ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها.

وفي السياق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس ، أنور قرقاش، أن حالة "اللاحرب واللاسلم" لا تشكل حلًا مستدامًا، معتبرًا أن سياسة استهداف دول الخليج والأردن أثبتت فشلها.

ودعا قرقاش، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى حلول سياسية واقعية ومستدامة تتجاوز التصعيد، وتعيد الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم لم تنجح في وضع خريطة طريق عملية ومقبولة.

وكانت أعلنت، اليوم الاثنين، التعامل مع طائرة مسيّرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من .