1014 رياضياً فلسطينياً قُتلوا في غزة.. والرياضة تواجه دماراً واسعاً

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وسُجّلت الزيادة الأخيرة في الحصيلة بعد مقتل عبد الفتاح أبو العيش، لاعب نادي خدمات جباليا، السبت، إثر استهداف دراجة كهربائية تابعة لشركة توصيل خاصة في حي تل الهوى بمدينة غزة.وكان أبو العيش يستعد مع فريقه للمشاركة في بطولة "كأس الألف "، التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وكان مقرراً انطلاقها في 4 أيلول. ولعب مدافعاً مع خدمات جباليا في الدرجة الأولى الفلسطيني، كما خاض تجربة قصيرة مع أهلي بيت حانون.وبحسب صيام، لا تقتصر الحصيلة على اللاعبين، بل تشمل مدربين وحكاماً وإداريين ومسؤولين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فيما طالت الاعتقالات والقتل رياضيين فلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً.وعلى مستوى المنشآت، دُمّر أكثر من 50 نادياً من أصل 56 في غزة، إلى جانب نحو 20 ملعباً خماسياً أنشأها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بدعم من "FIFA"، وفق الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي.ورغم الدمار، بدأت محاولات محدودة لإعادة النشاط الرياضي في القطاع منذ آذار من خلال بطولة رسمية لكرة القدم الخماسية، بمشاركة أُقيمت على 3 ملاعب فقط نجت من الدمار.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023، قُتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 174 ألفاً، وفق أرقام فلسطينية نقلتها "الاناضول". ومع وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول 2025، أفادت في غزة بأن الانتهاكات الإسرائيلية اللاحقة أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.