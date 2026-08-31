بيزشكيان: واشنطن تسعى لإطالة الحرب مع إيران

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة بالسعي إلى إطالة أمد الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه أن طهران تواصل السعي إلى الحوار والتفاهم لحل الخلافات بين البلدين.
وجاء كلام بيزشكيان، الاثنين، خلال أول لقاء مباشر له مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية في أواخر شباط، وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قرغيزستان.
وقال بيزشكيان إن استمرار الحرب لا يخدم إيران أو المنطقة أو الإنسانية، مشيراً إلى أن بلاده تواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق وتفاهم. وأضاف أن إيران التزمت بما عليها بموجب اتفاق إطاري توسطت فيه باكستان مع واشنطن، متهماً الولايات المتحدة بعدم تنفيذ التزاماتها.
من جهته، أعرب مودي عن قلق الهند من تصاعد التوترات الإقليمية، وجدد موقف بلاده الداعي إلى حل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وشدد مودي على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار، وحماية حرية الملاحة والتجارة، مؤكداً أنه لا ينبغي استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، بما في ذلك السفن التجارية والبحارة.
كما دعا بيزشكيان إلى تعزيز العلاقات مع الهند، مؤكداً استعداد طهران لتوسيع التعاون مع نيودلهي في قطاعات عدة.