بيزشكيان: واشنطن تسعى لإطالة الحرب مع إيران

اتهم مسعود بيزشكيان بالسعي إلى إطالة أمد الحرب، مؤكداً في الوقت نفسه أن تواصل السعي إلى الحوار والتفاهم لحل الخلافات بين البلدين.

وجاء كلام بيزشكيان، الاثنين، خلال أول لقاء مباشر له مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ اندلاع الحرب الأميركية في أواخر شباط، وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قرغيزستان.

وقال بيزشكيان إن استمرار الحرب لا يخدم أو المنطقة أو الإنسانية، مشيراً إلى أن بلاده تواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق وتفاهم. وأضاف أن إيران التزمت بما عليها بموجب اتفاق إطاري توسطت فيه باكستان مع ، متهماً الولايات المتحدة بعدم تنفيذ التزاماتها.

، أعرب مودي عن قلق من تصاعد التوترات الإقليمية، وجدد موقف بلاده الداعي إلى حل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وشدد مودي على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق السلام والاستقرار، وحماية حرية الملاحة والتجارة، مؤكداً أنه لا ينبغي استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، بما في ذلك السفن التجارية والبحارة.

كما دعا بيزشكيان إلى تعزيز العلاقات مع الهند، مؤكداً استعداد طهران لتوسيع التعاون مع نيودلهي في قطاعات عدة.