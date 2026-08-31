ترامب: إيران دولة فاشلة ولا أحد يعرف قائدها

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران "دولة فاشلة"، مؤكداً أن ذلك "لا يعني أننا لن نضربهم"، مضيفاً: "سنرى ما سيحدث".
وأضاف ترامب: "لا أحد يعلم من هو القائد في إيران"، مشيراً إلى أن الجنود الإيرانيين لا يتلقون رواتبهم.
وقال إن الوضع في مضيق هرمز "جيد جداً"، وإن النفط يخرج منه ولذلك لا ترتفع الأسعار، مضيفاً أن السفن تعبر المضيق بحماية الجيش الأميركي، وبمعدل نحو 30 سفينة يومياً.
وأكد ترامب: "لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي أبداً".