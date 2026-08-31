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عربي-دولي

لماذا وقّعت اليونان صفقة صواريخ مع إسرائيل بقيمة 3.5 مليار دولار؟

Lebanon 24
31-08-2026 | 16:16
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وقّعت اليونان وإسرائيل اتفاقاً دفاعياً بقيمة 3.5 مليارات دولار لتزويد أثينا بمنظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، في أكبر صفقة عسكرية بين البلدين حتى الآن.

وبحسب "Al Jazeera English"، وُقّع الاتفاق الاثنين في تل أبيب، في توقيت حساس إقليمياً، مع تصاعد التوتر بين اليونان وتركيا، واستمرار الانتقادات الأوروبية لإسرائيل بسبب حرب غزة وسياساتها في الضفة الغربية المحتلة.

وتندرج الصفقة ضمن خطة يونانية أوسع لتحديث الجيش بحلول عام 2030. وتعتزم أثينا إنفاق نحو 28 مليار يورو، أي حوالى 32 مليار دولار، حتى عام 2036، تشمل بناء المنظومة الإسرائيلية الجديدة، وشراء ما يصل إلى 40 مقاتلة "F-35" من الولايات المتحدة، إضافة إلى فرقاطات من فرنسا وإيطاليا.

وتُعرف المنظومة داخل اليونان باسم "Achilles Shield"، وقد استغرقت المفاوضات بشأنها 3 سنوات. ومن المقرر تسليمها على مراحل، على أن تبلغ الجاهزية التشغيلية الكاملة خلال 35 شهراً.

وتتكون المنظومة من 3 أنظمة دفاعية أساسية. الأول هو "David’s Sling"، وهو نظام دفاع جوي وصاروخي إسرائيلي مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ الكروز والراجمات المتوسطة والطويلة المدى. ويعمل بسرعة فوق صوتية، ويمكنه التعامل مع تهديدات على مدى يتراوح بين 40 و300 كيلومتر.

أما النظام الثاني فهو "Spyder"، من إنتاج شركة "Rafael"، ويُستخدم لاعتراض التهديدات الجوية المنخفضة مثل الطائرات والمروحيات والمسيّرات والذخائر الموجهة.

والنظام الثالث هو "Barak MX"، من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية، ويستطيع التعامل مع طيف أوسع من التهديدات، بينها صواريخ الكروز، الصواريخ الباليستية، الطائرات المقاتلة، المروحيات والمسيّرات، على مدى يتراوح بين 35 و150 كيلومتراً.

وتشمل الصفقة أيضاً رادارات متعددة المهام للمراقبة الجوية، ومركز قيادة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لدمج الأنظمة المختلفة. كما أعلنت إسرائيل صفقة إضافية بقيمة 26 مليون يورو، أي نحو 30 مليون دولار، لبيع اليونان أنظمة "Drone Dome" المضادة للمسيّرات.

وتقول التحليلات التي نقلتها "Al Jazeera" إن أثينا تتحرك تحت ضغطين أساسيين: الأول هو تداعيات الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران، وما يمكن أن تعنيه من خطر على القواعد الأميركية الموجودة في اليونان. والثاني هو القلق المزمن من القدرات العسكرية التركية، خصوصاً المسيّرات.

وقال وولفغانغ بوشتاي، وهو محلل أمني وخدم سابقاً ملحقاً دفاعياً نمساوياً في اليونان، إن أثينا تستضيف قواعد بحرية أميركية قد تصبح هدفاً إيرانياً في المستقبل، ما يجعل منظومات الدفاع الجوي والصاروخي حاجة متزايدة لها ولعدد من الدول الأوروبية.

ويرى بوشتاي أن عدداً من الدول الأوروبية بدأ ينظر إلى نظام "David’s Sling" الإسرائيلي كبديل أرخص وأكثر فعالية من منظومة "Patriot" الأميركية، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة نفسها نقصاً حاداً في مخزون "Patriot" بسبب الحرب على إيران.

لكن تركيا تبقى حاضرة في خلفية الصفقة. فالعلاقات بين أثينا وأنقرة متوترة منذ سنوات بسبب الحدود البحرية ومناطق النفوذ المتنازع عليها في بحر إيجه وشرق المتوسط. ومع تطور قدرات تركيا في مجال المسيّرات، ترى اليونان في المنظومة الجديدة وسيلة لتعزيز دفاعاتها، خصوصاً في بحر إيجه.

ولم تصدر تركيا بعد موقفاً رسمياً من الاتفاق الجديد، لكن العلاقة العسكرية المتنامية بين اليونان وإسرائيل وقبرص سبق أن أثارت غضباً تركياً، لا سيما أن أنقرة لديها خلافات إقليمية أيضاً مع قبرص.

وتأتي الصفقة بعد شراء قبرص في كانون الأول منظومة "Barak" الإسرائيلية، وهي خطوة انتقدها معلقون دفاعيون أتراك واعتبروها جزءاً من اصطفاف أوسع مع الولايات المتحدة وإسرائيل في شرق المتوسط.

داخلياً، قد تفتح الصفقة سجالاً سياسياً في اليونان. فكما في دول أوروبية عدة، يعارض جزء واسع من الرأي العام اليوناني تعميق العلاقات مع إسرائيل في ظل حرب غزة. ووفق استطلاع لمركز "Pew Research Center" صدر في حزيران، قال 76% من اليونانيين إنهم لا يثقون بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتصرف بشكل صحيح في الشؤون العالمية.

كما انتقد سياسيون ومثقفون يونانيون حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس بسبب تقاربها مع إسرائيل. وكتب وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس على منصة "اكس" أن تحويل اليونان إلى "قمر تابع لإسرائيل" يسير بسرعة كبيرة، محذراً من أن ذلك يضر باليونانيين وبالسلام في المنطقة وأوروبا وغرب آسيا.

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