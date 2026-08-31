رفع الجاهزية الأمنية: السلطات اليمنية تواجه تصعيد الحوثيين قرب باب المندب

تُكثّف السلطات جهودها الميدانية والعملياتية لتعزيز الحماية في الموانئ والمنافذ الحيوية، حيث رفعت مصلحة مستوى جاهزيتها الأمنية والإدارية في أعقاب الهجمات وتحركات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت مواقع تابعة لها بالقرب من الإستراتيجي.

وفي سياق متصل، أطلقت اليمنية مساراً إصلاحياً شاملأ لتقييم أوضاع المطارات المدنية في المناطق الخاضعة للحكومة، بهدف معالجة الاختلالات الفنية والإدارية المتراكمة جراء سنوات الحرب، وتطوير البنية التحتية، وتشديد الرقابة لمكافحة التهريب وضمان كافة الجهات المنتدبة باللوائح والقوانين المعمول بها.