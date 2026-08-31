تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رفع الجاهزية الأمنية: السلطات اليمنية تواجه تصعيد الحوثيين قرب باب المندب

Lebanon 24
31-08-2026 | 16:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رفع الجاهزية الأمنية: السلطات اليمنية تواجه تصعيد الحوثيين قرب باب المندب
رفع الجاهزية الأمنية: السلطات اليمنية تواجه تصعيد الحوثيين قرب باب المندب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تُكثّف السلطات اليمنية جهودها الميدانية والعملياتية لتعزيز الحماية في الموانئ والمنافذ الحيوية، حيث رفعت مصلحة خفر السواحل مستوى جاهزيتها الأمنية والإدارية في أعقاب الهجمات وتحركات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت مواقع تابعة لها بالقرب من مضيق باب المندب الإستراتيجي.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة النقل اليمنية مساراً إصلاحياً شاملأ لتقييم أوضاع المطارات المدنية في المناطق الخاضعة للحكومة، بهدف معالجة الاختلالات الفنية والإدارية المتراكمة جراء سنوات الحرب، وتطوير البنية التحتية، وتشديد الرقابة لمكافحة التهريب وضمان التزام كافة الجهات المنتدبة باللوائح والقوانين المعمول بها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الحكومية اليمنية: اعتداء جديد للحوثيين بصاروخين في باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
خفر السواحل اليمنية: إنقاذ 11 بحارا من طاقم السفينة التي استهدفها الحوثي في باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام يمنية حكومية: الحوثيون يطلقون ٥ صواريخ بالستية باتجاه باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يطلقون 5 صواريخ باليستية باتجاه مواقع قرب باب المندب
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مضيق باب المندب

وزارة النقل

خفر السواحل

اليمنية

المطار

التزام

تيجي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:33 | 2026-08-31
Lebanon24
16:22 | 2026-08-31
Lebanon24
16:16 | 2026-08-31
Lebanon24
16:13 | 2026-08-31
Lebanon24
16:00 | 2026-08-31
Lebanon24
15:47 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24