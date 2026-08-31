رفع الجاهزية الأمنية: السلطات اليمنية تواجه تصعيد الحوثيين قرب باب المندب

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تُكثّف السلطات اليمنية جهودها الميدانية والعملياتية لتعزيز الحماية في الموانئ والمنافذ الحيوية، حيث رفعت مصلحة خفر السواحل مستوى جاهزيتها الأمنية والإدارية في أعقاب الهجمات وتحركات الحوثيين الأخيرة التي استهدفت مواقع تابعة لها بالقرب من مضيق باب المندب الإستراتيجي.
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة النقل اليمنية مساراً إصلاحياً شاملأ لتقييم أوضاع المطارات المدنية في المناطق الخاضعة للحكومة، بهدف معالجة الاختلالات الفنية والإدارية المتراكمة جراء سنوات الحرب، وتطوير البنية التحتية، وتشديد الرقابة لمكافحة التهريب وضمان التزام كافة الجهات المنتدبة باللوائح والقوانين المعمول بها.