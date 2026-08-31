تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لقب بـ"رجل المسيّرات".. وزير الجيش الأميركي قدم استقالته لترامب

Lebanon 24
31-08-2026 | 23:23
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لقب بـرجل المسيّرات.. وزير الجيش الأميركي قدم استقالته لترامب
لقب بـرجل المسيّرات.. وزير الجيش الأميركي قدم استقالته لترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، ان وزير الجيش الأميركي، دان دريسكول، سيتنحى عن منصبه.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن دريسكول قدم استقالته إلى الرئيس دونالد ترامب، بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع، بيت هيجسيث.
Advertisement

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "كان الوزير دريسكول فعالا للغاية في دفع أجندة الرئيس ترامب المتمثلة في جعل أميركا قوية من جديد داخل وزارة الجيش، من خلال تقديم قيادة متميزة خلال عمليات عسكرية تاريخية، وإعادة التركيز على الجاهزية والقدرة القتالية، والمساعدة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وغير ذلك".

وتابعت: "أصبح الجيش الأميركي أقوى من أي وقت مضى بفضل عمله إلى جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الحرب".

وقبل ذلك، قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، إن دريسكول قدم استقالته إلى البيت الأبيض، فيما كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورد نبأ استقالته.

ولم يذكر البيت الأبيض أي سبب لرحيل دريسكول، الذي تربطه صداقة بنائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، لكن التقارير تحدثت على نطاق واسع عن توترات بينه وبين وزير الدفاع، بيت هيجسيث.

واكتسب دريسكول لقب "رجل المسيّرات" داخل الأوساط العسكرية بسبب تركيزه على الطائرات المسيّرة والأنظمة غير المأهولة باعتبارها عنصراً أساسياً في حروب المستقبل.
مواضيع ذات صلة
وزير الجيش الأميركي يستعد للاستقالة.. صحيفة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: نواصل فرض الحصار البحري على إيران بـ"صرامة"
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يدين هجوما بـ "المسيّرات" فوق مدينة أربيل
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": الجيش الأميركي يُخصص 400 مليون دولار لتطوير سلاح يسقط المسيّرات بالليزر
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 12:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

وول ستريت جورنال

دونالد ترامب

البيت الأبيض

نائب الرئيس

وزير الدفاع

المستقبل

أوكرانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-09-01
Lebanon24
04:44 | 2026-09-01
Lebanon24
04:37 | 2026-09-01
Lebanon24
04:35 | 2026-09-01
Lebanon24
04:01 | 2026-09-01
Lebanon24
04:00 | 2026-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24