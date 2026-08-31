لقب بـرجل المسيّرات.. وزير الجيش الأميركي قدم استقالته لترامب

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أعلن ، مساء أمس الاثنين، ان وزير الجيش الأميركي، دان دريسكول، سيتنحى عن منصبه.وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن دريسكول قدم استقالته إلى ، بعد أشهر من التوتر مع ، بيت هيجسيث.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "كان الوزير دريسكول فعالا للغاية في دفع أجندة الرئيس المتمثلة في جعل أميركا قوية من جديد داخل وزارة الجيش، من خلال تقديم قيادة متميزة خلال عمليات عسكرية تاريخية، وإعادة التركيز على الجاهزية والقدرة القتالية، والمساعدة في المفاوضات بين وأوكرانيا، وغير ذلك".وتابعت: "أصبح الجيش الأميركي أقوى من أي وقت مضى بفضل عمله إلى جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الحرب".وقبل ذلك، قال مصدر مطلع لوكالة " "، إن دريسكول قدم استقالته إلى البيت الأبيض، فيما كانت صحيفة " " أول من أورد نبأ استقالته.ولم يذكر البيت الأبيض أي سبب لرحيل دريسكول، الذي تربطه صداقة بنائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، لكن التقارير تحدثت على نطاق واسع عن توترات بينه وبين وزير الدفاع، بيت هيجسيث.واكتسب دريسكول لقب "رجل المسيّرات" داخل الأوساط العسكرية بسبب تركيزه على الطائرات المسيّرة والأنظمة غير المأهولة باعتبارها عنصراً أساسياً في حروب .