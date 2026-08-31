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عربي-دولي

إصابة 10 من عناصر الأمن الداخلي السوري إثر هجمات على نقاط أمنية في ريف السويداء

Lebanon 24
31-08-2026 | 23:27
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إصابة 10 من عناصر الأمن الداخلي السوري إثر هجمات على نقاط أمنية في ريف السويداء
إصابة 10 من عناصر الأمن الداخلي السوري إثر هجمات على نقاط أمنية في ريف السويداء photos 0
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ارتفعت حصيلة إصابات عناصر قوى الأمن الداخلي في سوريا إلى 10 جراء استهداف "مجموعات خارجة عن القانون"، نقاطاً أمنية في منطقة تل حديد ومحور ولغا في ريف السويداء الغربي بجنوب سوريا، مساء أمس الاثنين.
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ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء، قولها إن 10 من عناصر الأمن الداخلي قد أصيبوا في هجمات لمجموعات خارجة عن القانون بالسويداء.

وقبل ذلك، كشفت "الإخبارية السورية"، مساء أمس الاثنين، عن تصدي قوات الأمن الداخلي لاعتداءات نفذتها مجموعات وصفتها ب"الخارجة عن القانون" استهدفت نقاطاً أمنية في ريف السويداء الغربي بجنوب سوريا.

وأكدت وقوع إصابات في صفوف المجموعات المهاجمة.

وأشارت "الإخبارية السورية" إلى أن المجموعات حاولت استهداف قرية المنصورة في ريف السويداء باستخدام طائرات مسيّرة، من دون تفاصيل فورية عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجوم.
 
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