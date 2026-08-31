إصابة 10 من عناصر الأمن الداخلي السوري إثر هجمات على نقاط أمنية في ريف السويداء

Advertisement

ارتفعت حصيلة إصابات عناصر في إلى 10 جراء استهداف "مجموعات خارجة عن القانون"، نقاطاً أمنية في منطقة تل حديد ومحور ولغا في ريف بجنوب سوريا، مساء أمس الاثنين.ونقلت قناة "الإخبارية " عن في محافظة السويداء، قولها إن 10 من عناصر الأمن الداخلي قد أصيبوا في هجمات لمجموعات خارجة عن القانون بالسويداء.وقبل ذلك، كشفت "الإخبارية السورية"، مساء أمس الاثنين، عن تصدي الداخلي لاعتداءات نفذتها مجموعات وصفتها ب"الخارجة عن القانون" استهدفت نقاطاً أمنية في ريف السويداء الغربي بجنوب سوريا.وأكدت وقوع إصابات في صفوف المجموعات المهاجمة.وأشارت "الإخبارية السورية" إلى أن المجموعات حاولت استهداف قرية في ريف السويداء باستخدام طائرات مسيّرة، من دون تفاصيل فورية عن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجوم.