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عربي-دولي

ضربات صاروخية روسية تقتل 7 أشخاص في كييف.. واندلاع حرائق

Lebanon 24
01-09-2026 | 02:00
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ضربات صاروخية روسية تقتل 7 أشخاص في كييف.. واندلاع حرائق
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أكدت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن 7 أشخاص قُتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديد في كييف ومنشآت أخرى، أدى إلى اندلاع حرائق.
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وأشار أولكسندر بيرتسوفسكي الرئيس التنفيذي لمجموعة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا، عبر فيسبوك، إلى ان ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة للسكك الحديدية في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.
وأضاف بيرتسوفسكي أن 6 من القتلى كانوا موظفين في مجموعة السكك الحديدية.

وأشار إلى أن موظفا ثامنا أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى. وأشار إلى أن دمارا كبيرا لحق بالمنشأة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها نفذت ضربات على منشآت الصناعة العسكرية، ومنشآت الوقود والطاقة في في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، إضافة لاستهداف منشآت تدعم تشغيل الموانئ الأوكرانية، والمستخدمة لتخزين الشحنات العسكرية في أوديسا ومحيطها خلال الليل.
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