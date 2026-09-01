ضربات صاروخية روسية تقتل 7 أشخاص في كييف.. واندلاع حرائق

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أكدت السلطات ، اليوم الثلاثاء، أن 7 أشخاص قُتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديد في ومنشآت أخرى، أدى إلى اندلاع حرائق.وأشار بيرتسوفسكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكومية في ، عبر ، إلى ان ضربات صاروخية باليستية روسية استهدفت مستودعا للسكك الحديدية ومنشآت أخرى تابعة للسكك الحديدية في كييف، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.وأضاف بيرتسوفسكي أن 6 من القتلى كانوا موظفين في مجموعة السكك الحديدية.وأشار إلى أن موظفا أصيب بجروح ونقل إلى المستشفى. وأشار إلى أن دمارا كبيرا لحق بالمنشأة.من جانبها، أعلنت أن القوات التابعة لها نفذت ضربات على منشآت الصناعة العسكرية، ومنشآت الوقود والطاقة في في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، إضافة لاستهداف منشآت تدعم تشغيل الموانئ الأوكرانية، والمستخدمة لتخزين الشحنات العسكرية في أوديسا ومحيطها خلال الليل.