تحد جديد في هرمز.. صواريخ إيرانية تطلق ألغاماً في المياه

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فيما أوضح الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أنه تم رصد قوات وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. على وقع توعد الرئيس الأميركي بضرب بقوة، طالت الضربات الجوية الأميركية ليل الاثنين هدفين إيرانيين لإطلاق الصواريخ، قال الجيش الأميركي إنهما كانا قادرين على إطلاق ألغام بحرية صغيرة.فيما أوضح الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في أنه تم رصد قوات وهي تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز.

"محدود القوة"

ما أثار بعض التساؤلات، إذ يُعد هذا النوع من الأسلحة، أي الصواريخ المدفعية التي تطلق ألغاماً في المياه، غير مألوف نسبياً، وقد يشير إلى أن طورت وسيلة جديدة محتملة لإحداث اضطرابات في مضيق هرمز.



علماً أنه من المعروف أن إيران تمتلك ترسانة متنوعة من الألغام البحرية، تتراوح بين الألغام اللاصقة الصغيرة التي يثبتها غواصون على هياكل السفن، وألغام أكبر بكثير تُنشر بواسطة القوارب أو السفن ويمكن أن تتسبب في إغراق أهداف بحرية.



إلا أن المعلومات المتاحة علناً حول الألغام التي تُطلق بواسطة الصواريخ من البر ما تزال محدودة للغاية، وفق ما نقلت صحيفة " تايمز"



ما قد يعني أن طهران أضافت نوعاً جديداً من الألغام إلى ترسانتها، وإن كان على الأرجح محدود القوة التدميرية. ما أثار بعض التساؤلات، إذ يُعد هذا النوع من الأسلحة، أي الصواريخ المدفعية التي تطلق ألغاماً في المياه، غير مألوف نسبياً، وقد يشير إلى أن طورت وسيلة جديدة محتملة لإحداث اضطرابات في مضيق هرمز.علماً أنه من المعروف أن إيران تمتلك ترسانة متنوعة من الألغام البحرية، تتراوح بين الألغام اللاصقة الصغيرة التي يثبتها غواصون على هياكل السفن، وألغام أكبر بكثير تُنشر بواسطة القوارب أو السفن ويمكن أن تتسبب في إغراق أهداف بحرية.إلا أن المعلومات المتاحة علناً حول الألغام التي تُطلق بواسطة الصواريخ من البر ما تزال محدودة للغاية، وفق ما نقلت صحيفة " تايمز"ما قد يعني أن طهران أضافت نوعاً جديداً من الألغام إلى ترسانتها، وإن كان على الأرجح محدود القوة التدميرية.

صاروخ فجر-5

وكان موقع "ذا ماريتايم إكزكيوتيف" المتخصص في الشحن والصناعة البحرية قد أفاد في يناير 2025 بأن إيران عرضت خلال مناورات بحرية نسخة مطورة من صاروخ "فجر-5" قادرة على إطلاق لغم بحري عائم واحد في المياه.



رغم ذلك من غير المرجح أن يتسبب مثل هذا السلاح في أضرار جسيمة لسفن الشحن التجارية في المنطقة، حيث إن كثيراً من الناقلات عبارة عن ناقلات مزدوجة الهيكل صُممت لتحمل الثقوب والأضرار دون تسرب حمولتها النفطية.



لكن هذه الألغام قد تشكل خطراً أكبر على قوارب الصيد الصغيرة التي تعمل في العربي.