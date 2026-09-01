الغارات مستمرة بين كييف وموسكو.. اليكم آخر المستجدات

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تواصلت الهجمات الجوية المتبادلة بين وأوكرانيا، الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، مع مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء ضربات روسية استهدفت العاصمة ومنطقتها، بالتزامن مع هجوم أوكراني بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمنشآت مدنية في منطقة سامارا الروسية، واستهدف ميناء أوست لوغا شمال غربي البلاد.قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجمات جوية روسية على كييف والمنطقة المحيطة بها، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية، الثلاثاء.وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون جراء الهجوم، فيما اندلع حريق في منطقة غير سكنية بالعاصمة.وفي منطقة كييف، أعلن الحاكم تيمور تكاتشينكو مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، بينهم طفل، في مدينة بوريسبيل، بعد تعرض مبنى سكني ومنشأة تجارية لأضرار جراء صواريخ وطائرات مسيرة.وسُمع دوي انفجارات متتالية في العاصمة، فيما حذر سلاح الجو الأوكراني من استمرار خطر استخدام الصواريخ الباليستية ووسائل هجومية أخرى، ودعت السلطات السكان إلى الاحتماء.ويأتي هذا الهجوم في اليوم السادس من الضربات الجوية المستمرة التي تشنها روسيا على كييف والمنطقة المحيطة بها، ما يعرقل حياة ملايين الناس اليومية.في المقابل، أعلن حاكم منطقة سامارا الروسية، فياتشيسلاف فيدوريشيف، الثلاثاء، أن هجوما أوكرانيا ألحق أضرارا بمنشآت مدنية في المنطقة، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بعدم وقوع قتلى.وتضم سامارا، الواقعة على نهر الفولغا، عددا من كبرى مصافي الروسية.وفي هجوم آخر، قال ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد الروسية، إن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منطقة ميناء أوست لوغا، وهو من أهم منافذ التصدير في شمال غرب روسيا.وأضاف حاكم منطقة لينينغراد أن القوات المحلية تواصل صد الهجمات.وشنت أوكرانيا هجمات متكررة على ميناء أوست لوغا الذي يعد أحد أهم مراكز تصدير النفط والأسمدة والفحم في غرب روسيا.