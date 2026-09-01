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عربي-دولي

هلع في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك.. إليكم ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2026 | 03:17
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هلع في ساحة تايمز سكوير في نيويورك.. إليكم ما حصل (فيديو)
هلع في ساحة تايمز سكوير في نيويورك.. إليكم ما حصل (فيديو) photos 0
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أقدمت سيدة تتجول ملوحة بسكين في كل يد على طعن شخصين في ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة والمكتظة بالسياح في نيويورك أمس الاثنين ما أدى إلى وفاة أحدهما، قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وترديها.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني عن الضحيتين في مؤتمر صحافي، مشيراً إلى أن الضحية الثانية في حالة مستقرة في المستشفى.
 
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من جهتها، أوضحت جيسيكا تيش، مفوضة شرطة نيويورك، أن المهاجمة التي عرف عنها بأنها باميلا سيسنيروس، وهي من سكان حي كوينز تبلغ 49 عاما ومعروفة بمعاناتها من مشاكل عقلية، أخرجت سكينين من حقيبة، قبل أن تبدأ تهديد المارة في وضح النهار.

ثم اقتربت من رجل يبلغ 68 عاماً وطعنته في بطنه. وبعد عشرين ثانية، هاجمت امرأة تبلغ 32 عاماً وطعنتها أيضاً في بطنها وهي إصابات أدت إلى وفاتها لاحقاً.

وتدخلت الشرطة بسرعة وحاولت إقناع سيسنيروس بإلقاء السكينين. وأوضحت تيش أن عناصر الشرطة "انخرطوا في حوار مع المرأة استمر أربع دقائق، ووجهوا إليها أوامر عدة بإلقاء السكينين".

لكن المهاجمة رفضت إلقاء السكينين، قائلة: "لن ألقي شيئا.. أفضل أن أقتلكما". ما اضطر الشرطة إلى إطلاق النار عليها.

هذا، وأكدت الشرطة أنها استخدمت مسدس صعق دون نجاح قبل أن تطلق النار عليها.


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