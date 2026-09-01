في تركيا... دخول 700 شخص إلى المستشفى ما الذي جرى معهم؟

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أثارت إصابة المئات من سكان مدينة غوريلي بالتهاب الأمعاء في غضون ثلاثة أيام، وعدم معرفة السبب الدقيق لتلك الإصابات، قلقاً واسعاً بين الأهالي. ومما زاد مخاوف الناس في المدينة المطلة على ، أن المصابين الذين وصلوا للمستشفيات ويقدر عددهم بنحو 700 شخص، لم يشتركوا في تناول وجبة واحدة أو يجمعهم مكان واحد.وكشفت الفحوصات الأولية لمياه الشبكة العامة في المدينة أن مستويات فيها عند الحدود المناسبة، ما جعل تلك الإصابات الجماعية بالمرض أشبه بلغز صحي.وقررت إرسال فرقها للمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة لإجراء دراسات أوسع ومعرفة سبب تلك الشكاوى الصحية الجماعية.وقالت تقارير محلية إن المئات الذين راجعوا المستشفيات اشتكوا من أعراض مثل الإسهال والغثيان والقيء وآلام وتشنجات البطن والحمى والضعف وفقدان الشهية.ومما طمأن السكان قليلاً، أن غالبية المصابين غادروا المستشفيات بعد زيارة ، وأن ثلاثة أشخاص فقط بينهم طفلان يخضعون لمزيد من إجراءات العلاج في المستشفيات. (ارم نيوز)