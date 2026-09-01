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عربي-دولي

كان مُختبئاً داخل أحد المنازل... إغتيال مسؤول بارز في "داعش" وهكذا تمتّ العمليّة

Lebanon 24
01-09-2026 | 09:01
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كان مُختبئاً داخل أحد المنازل... إغتيال مسؤول بارز في داعش وهكذا تمتّ العمليّة
كان مُختبئاً داخل أحد المنازل... إغتيال مسؤول بارز في داعش وهكذا تمتّ العمليّة photos 0
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أعلن الجهاز المركزي لأمن الدولة في اليمن، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية أمنية، أسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش "أبو حذيفة الأنصاري"، أثناء اختبائه في أحد المنازل السكنية في مدينة سيئون محافظة حضرموت.
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وأوضح الجهاز في بيان، أن العملية نُفذت فجر اليوم ونجحت، مشيراً إلى أن المطلوب كان برفقة ثمانية مدنيين، بينهم رجل وامرأتان وخمسة أطفال.

كما أشار إلى أن العملية أسفرت كذلك عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص الموجودين في المنزل، بعد مقاومته وإصابته، حيث جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، ثم نقله إلى مكان آمن.
 
كذلك، لفت البيان إلى أنه خلال عملية مسح الموقع وجمع الأدلة، عُثر على عدد من المضبوطات، بينها حزام ناسف جرى إبطال مفعوله، إضافة إلى جهازي كمبيوتر محمول، وخمسة هواتف محمولة، وجهازين لوحيين، حيث جرى تحريزها واستكمال إجراءات الاستدلال والتوثيق من قبل الجهات المختصة.

وأكد الجهاز أنه جرى إخراج النساء والأطفال من المنزل ونقلهم إلى مكان آمن، دون تعرضهم لأي أذى.

في حين أكد الجهاز استمرار تعقب العناصر الإرهابية والمطلوبين أمنياً وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، في إطار جهود الحكومة اليمنية لمكافحة الإرهاب.

هذا ويُعد أبو حذيفة الأنصاري أحد أبرز قادة تنظيم "داعش"، حيث أعلن التنظيم تعيينه متحدثًا باسمه في آب 2023.
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