دولة عربيّة قد تحصل على غواصات متطوّرة... ماذا قال تقرير إسرائيليّ عنها؟

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وقالت المنصة ، إنّ "خبراء إسرائيليين في مجال الحرب تحت الماء حذروا من محادثات محتملة بين مصر والصين بشأن شراء غواصات من طراز 039A المعروفة باسم "يوان كلاس". ذكر موقع " "، أنّ منصة "ناتسيف نت" الإسرائيليّة، تحدّثت عن إحتمالية حصول البحرية على غواصات صينية متطورة، في خطوة قد تعيد رسم خريطة القوى البحرية في البحرين المتوسط والأحمر وتقلص التفوق النوعي لإسرائيل.وقالت المنصة ، إنّ "خبراء إسرائيليين في مجال الحرب تحت الماء حذروا من محادثات محتملة بين مصر والصين بشأن شراء غواصات من طراز 039A المعروفة باسم "يوان كلاس".

وأشار الخبراء أنّ "الأمر لا يتعلق بالشراء فقط بل أيضا بنقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، مما قد يفتح الباب لمشاركة أكبر في عمليات الإنتاج أو التطوير في ".



وأضافت المنصة أنّ "صفقة الشراء المحتملة لغواصات صينية من طراز Type 039A من قبل مصر بالاقتران مع نقل التكنولوجيا تُمثّل قفزة نوعية كبيرة لكنها ليست كاسرة للتوازن بشكل مطلق في علاقات القوى البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر".



وأشارت إلى أنّ "وصول هذه الغواصات سيُغيّر ديناميكية عمل البحرية المصرية التي تُعدّ بالفعل الأكبر في إفريقيا، حيث أنّ مصر تشغل حاليا غواصات ألمانية متطورة ولكنها تفتقر إلى نظام دفع مستقل عن الهواء، بينما الغواصة مجهزة بنظام دفع يسمح لها بالبقاء تحت الماء لأسابيع متواصلة دون الطفو، مما يمنح القاهرة قدرة حصار قاتلة وسرية في نقاط الاختناق الاستراتيجية خاصة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى حماية متزايدة لطرق التجارة في قناة السويس".



وتابعت أنّ "الغواصات الصينية قطعت شوطا طويلا لكنها تقدم فلسفة مختلفة عن الأدوات الأوروبية، حيث يعتبر نظام الدفع الصيني فعالا جدا لكنه أكثر ضجيجا وتعقيدا نسبيا مقارنة بأنظمة خلايا الوقود الموجودة في الغواصات الإسرائيلية، ومع ذلك فإن السعر المعقول وعدم وجود شروط سياسية للصفقة يسمح لمصر بإجراء مفاوضات متزامنة مع وألمانيا للضغط على الأسعار". (روسيا اليوم)