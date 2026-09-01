إذا تصاعد الحصار الأميركي.. قاليباف يتوعد برد عسكري

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على الرغم من دعوات الوسطاء المتواصلة للتهدئة بين وأميركا، صعد قاليباق لهجته. وهدد بالرد عسكريا إذا تصاعد الحصار الأميركي على الموانئ .وقال قاليباف في كلمة مصورة نشرت على موقعه في اليوم الثلاثاء، "إذا شددت أميركا حصارها فسنرد عسكريا بالتأكيد"كما اعتبر رئيس وكبير المفاوضين، أن "أميركا تريد، خلافاً لمذكرة التفاهم، العبور من المسار الجنوبي لمضيق هرمز"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لها بذلك.إلى ذلك، رأى أن أميركا "تحاول، مثل اللصوص والمهربين، تمرير عدة سفن عبر المضيق، لكنها تواجه تصد من قبل القوات الإيرانية المسلحة"، وفق وصفه.وزعم أن "السيطرة الكاملة على بيد القوات الإيرانية". (العربية)