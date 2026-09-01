إذا تصاعد الحصار الأميركي.. قاليباف يتوعد برد عسكري

على الرغم من دعوات الوسطاء المتواصلة للتهدئة بين إيران
وأميركا، صعد رئيس البرلمان محمد باقر
قاليباق لهجته. وهدد بالرد عسكريا إذا تصاعد الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية
.
وقال قاليباف في كلمة مصورة نشرت على موقعه في تلغرام
اليوم الثلاثاء، "إذا شددت أميركا حصارها فسنرد عسكريا بالتأكيد"
كما اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني
وكبير المفاوضين، أن "أميركا تريد، خلافاً لمذكرة التفاهم، العبور من المسار الجنوبي لمضيق هرمز"، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لها بذلك.
إلى ذلك، رأى أن أميركا "تحاول، مثل اللصوص والمهربين، تمرير عدة سفن عبر المضيق، لكنها تواجه تصد من قبل القوات الإيرانية المسلحة"، وفق وصفه.
وزعم أن "السيطرة الكاملة على مضيق هرمز
بيد القوات الإيرانية". (العربية)