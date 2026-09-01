نحو 90 ألف سجين في فرنسا.. اكتظاظ قياسي داخل السجون

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وفي الأول من آب، بلغ عدد المحتجزين 89668 شخصًا، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 63300 مكان، ما رفع نسبة الإشغال إلى 141,6%، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في شباط عند 136,9%.وأجبر الاكتظاظ 7956 سجينًا على النوم على فرش موضوعة على الأرض، بزيادة 43,5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي مراكز الحبس الاحتياطي، التي تضم موقوفين ينتظرون المحاكمة أو يقضون عقوبات قصيرة، وصلت نسبة الإشغال إلى 175%.وكان قد أشار في أيار إلى وتركيا تسجلان أعلى معدلات اكتظاظ السجون في القارة، فيما دعا خبراء أمميون ، خلال زيارة في الشهر نفسه، إلى معالجة الاكتظاظ "الخطير"، محذرين من أن ظروف الاحتجاز قد ترقى إلى معاملة "غير إنسانية أو مهينة".وتعتزم الحكومة معالجة الأزمة عبر بناء سجون جديدة، إذ تخطط وزارة العدل لإضافة 3 آلاف مكان باستخدام وحدات جاهزة، على أن يدخل نصفها الخدمة بحلول عام 2027.