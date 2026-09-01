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عربي-دولي

نحو 90 ألف سجين في فرنسا.. اكتظاظ قياسي داخل السجون

Lebanon 24
01-09-2026 | 11:43
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نحو 90 ألف سجين في فرنسا.. اكتظاظ قياسي داخل السجون
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بلغ عدد السجناء في فرنسا مستوى قياسيًا جديدًا، مقتربًا من 90 ألفًا، بالتزامن مع تسجيل نسبة اكتظاظ هي الأعلى في تاريخ المؤسسات العقابية، وفق بيانات وزارة العدل.
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وفي الأول من آب، بلغ عدد المحتجزين 89668 شخصًا، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 63300 مكان، ما رفع نسبة الإشغال إلى 141,6%، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في شباط عند 136,9%.


وأجبر الاكتظاظ 7956 سجينًا على النوم على فرش موضوعة على الأرض، بزيادة 43,5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي مراكز الحبس الاحتياطي، التي تضم موقوفين ينتظرون المحاكمة أو يقضون عقوبات قصيرة، وصلت نسبة الإشغال إلى 175%.


وكان مجلس أوروبا قد أشار في أيار إلى أن فرنسا وتركيا تسجلان أعلى معدلات اكتظاظ السجون في القارة، فيما دعا خبراء أمميون السلطات الفرنسية، خلال زيارة في الشهر نفسه، إلى معالجة الاكتظاظ "الخطير"، محذرين من أن ظروف الاحتجاز قد ترقى إلى معاملة "غير إنسانية أو مهينة".


وتعتزم الحكومة معالجة الأزمة عبر بناء سجون جديدة، إذ تخطط وزارة العدل لإضافة 3 آلاف مكان باستخدام وحدات جاهزة، على أن يدخل نصفها الخدمة بحلول عام 2027.
إلا أن خطة سابقة أُطلقت عام 2018 لتوفير 15 ألف مكان جديد لم تحقق سوى أقل من ثلث العدد المستهدف.
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