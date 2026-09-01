بسبب "اتهامات خطيرة".. إنذار قضائي من غولان إلى سارة نتنياهو

وجّه يائير غولان إنذارًا قانونيًا إلى سارة ، زوجة رئيس الوزراء ، مطالبًا إياها بنشر اعتذار خلال 24 ساعة، وإلا سيتجه إلى للمطالبة بتعويض قدره 2.5 مليون شيكل، أي نحو 827 ألف دولار.

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وجاء الإنذار على خلفية تصريحات أدلت بها سارة نتنياهو خلال مقابلة مع القناة 14 ، ألمحت فيها إلى أن غولان، الذي شغل سابقًا رتبة عسكرية رفيعة، كان على علم مسبق بهجوم 7 تشرين الاول، وكان مستعدًا منذ ساعات الصباح الأولى، في حين لم يكن آخرون، بينهم رئيس الوزراء، يعلمون بما سيحدث، بحسب صحيفة " ".

وقالت سارة نتنياهو إن "من كان في رتبة عسكرية رفيعة وشارك في القتال في 7 تشرين الاول كان موجودًا في وقت مبكر ومستعدًا"، مضيفة بسخرية أن رئيس الوزراء لم يكن بحاجة إلى معرفة اندلاع الحرب.

واعتبر حزب الديمقراطيين أن تصريحاتها تروّج لنظريات مؤامرة تتهم غولان بالمعرفة المسبقة بالهجوم، واصفًا هذه الادعاءات بأنها كاذبة وخطيرة.

وأكد الحزب أن غولان شارك في القتال يوم 7 أكتوبر وساهم في إنقاذ أشخاص من مناطق الهجوم، متهمًا عائلة نتنياهو والقناة 14 بمحاولة "إعادة كتابة وقائع" ذلك اليوم.

من جهتها، لم تقدم سارة نتنياهو إجابة مباشرة بشأن نظريات المؤامرة خلال المقابلة، وقالت إنها لا ترغب في الخوض في الموضوع، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق حقيقية، وفق "معاريف".