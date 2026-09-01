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عربي-دولي

بسبب "اتهامات خطيرة".. إنذار قضائي من غولان إلى سارة نتنياهو

Lebanon 24
01-09-2026 | 12:00
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بسبب اتهامات خطيرة.. إنذار قضائي من غولان إلى سارة نتنياهو
بسبب اتهامات خطيرة.. إنذار قضائي من غولان إلى سارة نتنياهو photos 0
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وجّه رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان إنذارًا قانونيًا إلى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياها بنشر اعتذار خلال 24 ساعة، وإلا سيتجه إلى القضاء للمطالبة بتعويض قدره 2.5 مليون شيكل، أي نحو 827 ألف دولار.

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وجاء الإنذار على خلفية تصريحات أدلت بها سارة نتنياهو خلال مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، ألمحت فيها إلى أن غولان، الذي شغل سابقًا رتبة عسكرية رفيعة، كان على علم مسبق بهجوم 7 تشرين الاول، وكان مستعدًا منذ ساعات الصباح الأولى، في حين لم يكن آخرون، بينهم رئيس الوزراء، يعلمون بما سيحدث، بحسب صحيفة "معاريف".

وقالت سارة نتنياهو إن "من كان في رتبة عسكرية رفيعة وشارك في القتال في 7 تشرين الاول كان موجودًا في وقت مبكر ومستعدًا"، مضيفة بسخرية أن رئيس الوزراء لم يكن بحاجة إلى معرفة اندلاع الحرب.

واعتبر حزب الديمقراطيين أن تصريحاتها تروّج لنظريات مؤامرة تتهم غولان بالمعرفة المسبقة بالهجوم، واصفًا هذه الادعاءات بأنها كاذبة وخطيرة.

وأكد الحزب أن غولان شارك في القتال يوم 7 أكتوبر وساهم في إنقاذ أشخاص من مناطق الهجوم، متهمًا عائلة نتنياهو والقناة 14 بمحاولة "إعادة كتابة وقائع" ذلك اليوم.

من جهتها، لم تقدم سارة نتنياهو إجابة مباشرة بشأن نظريات المؤامرة خلال المقابلة، وقالت إنها لا ترغب في الخوض في الموضوع، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق حقيقية، وفق "معاريف".

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